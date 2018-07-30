Ещё
Невозмутимы, как бобры: урбанисты нарисовали символ челябинских дорожников
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Невозмутимы, как бобры: урбанисты нарисовали символ челябинских дорожников 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Художники превратили в арт-объект серый шкаф на перекрёстке улиц Бейвеля и Скульптора Головницкого в микрорайоне «Парковый». На этот раз посыл изображения носит провокационный характер.
Дорожники, как эти бобры, невозмутимы во время ливня, считают урбанисты
— А спонсор этого выпуска — бобры, символ челябинских дорожников! Будь таким же невозмутимым, как и они, когда весь город затопило, — рассказали урбанисты. — Бобры появились в «Парковом» — как раз на том перекрёстке, который в любой дождь превращается в бассейн! Пусть хотя бы они будут поднимать жителям настроение в скверную погоду.
Дождь в очередной раз превратил Челябинск в Венецию накануне вечером. Автомобили буквально плыли по некоторым улицам. Власти Челябинска получили 18 жалоб на подтопление улиц из-за ливня. На аппаратном совещании мэр Евгений Тефтелев объяснил случившееся двумя причинами: за час выпала недельная норма осадков, а усугубил ситуацию мусор, забивший ливнёвки.
Этот перекрёсток затапливает во время дождя
В мае урбанисты нарисовали возле ЮУрГУ портрет инженера и инвестора Илона Маска. В минувшие выходные возле вуза появилась чёрно-белая сова.
Ранее художники изобразили на трансформаторной будке на пересечении улицы Васенко с проспектом Ленина духов леса из мультфильма «Песнь моря». Возле бывшего часового завода, ныне — ТРК «Куба», они сделали рисунок мужчины в цилиндре и очках на фоне орнамента из шестерёнок. Возле «Детского мира» поселили озорного енота. Ранее в начале Кировки появился «Уральский диксиленд». Работа посвящена памяти руководителя ансамбля Игоря Бурко, а сама будка находится возле дома, где жил музыкант.
Шкаф расписали со всех сторон
Также команда художников преобразила трансформаторную будку на Тополиной аллее. На ней появилась космическая ракета. Гостевой маршрут на пересечении улиц Комарова и Салютной украсил рисунок девушки с пиццей. А на прошлой неделе урбанисты «построили» в центре города четырёхэтажный дом и «поселили» лесного оленя.
74.ru: последние новости
Берег не подготовлен и вода плохая: челябинцев предостерегли от купания на «путинском» пляже «Они чувствуют себя полезными»: Южный Урал выиграл конкурс на создание центра для пожилых волонтёров Возле элитного посёлка в Челябинске начали строить трёхэтажное похоронное бюро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»4
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»18
Самые страшные фильмы
Зарубежные группы, которые обожали в СССР45
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Видео
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
05:30
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Кино
10:32
Что готовы делать актеры, чтобы сняться в кино
Кино
03:00
Кто спас «Рабу любви»
Кино
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение