Невозмутимы, как бобры: урбанисты нарисовали символ челябинских дорожников

Художники превратили в арт-объект серый шкаф на перекрёстке улиц Бейвеля и Скульптора Головницкого в микрорайоне «Парковый». На этот раз посыл изображения носит провокационный характер.

Дорожники, как эти бобры, невозмутимы во время ливня, считают урбанисты

— А спонсор этого выпуска — бобры, символ челябинских дорожников! Будь таким же невозмутимым, как и они, когда весь город затопило, — рассказали урбанисты. — Бобры появились в «Парковом» — как раз на том перекрёстке, который в любой дождь превращается в бассейн! Пусть хотя бы они будут поднимать жителям настроение в скверную погоду.

Дождь в очередной раз превратил Челябинск в Венецию накануне вечером. Автомобили буквально плыли по некоторым улицам. Власти Челябинска получили 18 жалоб на подтопление улиц из-за ливня. На аппаратном совещании мэр Евгений Тефтелев объяснил случившееся двумя причинами: за час выпала недельная норма осадков, а усугубил ситуацию мусор, забивший ливнёвки.

Этот перекрёсток затапливает во время дождя

В мае урбанисты нарисовали возле ЮУрГУ портрет инженера и инвестора Илона Маска. В минувшие выходные возле вуза появилась чёрно-белая сова.

Ранее художники изобразили на трансформаторной будке на пересечении улицы Васенко с проспектом Ленина духов леса из мультфильма «Песнь моря». Возле бывшего часового завода, ныне — ТРК «Куба», они сделали рисунок мужчины в цилиндре и очках на фоне орнамента из шестерёнок. Возле «Детского мира» поселили озорного енота. Ранее в начале Кировки появился «Уральский диксиленд». Работа посвящена памяти руководителя ансамбля Игоря Бурко , а сама будка находится возле дома, где жил музыкант.

Шкаф расписали со всех сторон

Также команда художников преобразила трансформаторную будку на Тополиной аллее. На ней появилась космическая ракета. Гостевой маршрут на пересечении улиц Комарова и Салютной украсил рисунок девушки с пиццей. А на прошлой неделе урбанисты «построили» в центре города четырёхэтажный дом и «поселили» лесного оленя.