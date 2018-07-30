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В «Самбо-70» закрылась «Московская смена»
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В «Самбо-70» закрылась «Московская смена» 

Наш Теплый стан 10 часов назад
Фото: Наш Теплый стан
В центре спорта и образования «Самбо-70» завершилась вторая смена программы городского детского отдыха «Московская смена».
В течение всего месяца ребята активно принимали участие в творческих и спортивных мероприятиях, за которые отрядам присуждались баллы. По итогам второй смены лучшим отрядом стал 6-й отряд — «Дружба»!
Право опустить флаг «Московской смены» было предоставлено капитанам победившего отряда Екатерине и Василию, которые за месяц стали настоящими лидерами смены.
Финальным аккордом церемонии закрытия стал общий танец «Колесики», который ребята исполнили с особой радостью, зарядив всех позитивом и энергией.
«С небольшой грустью мы прощаемся с этой сменой. Спасибо за ежедневную работу начальнику «Московской смены» в «Самбо-70» Наталии Владимировне Андрейцевой, режиссеру массовых мероприятий Марии Николаевне Кобышевой, всем педагогам и тренерам, работникам столовой, медицинскому персоналу, сотрудникам административно-хозяйственной части, администрации «Самбо-70», всем тем, кто принимал участие в организации «Московской смены», — говорится на сайте «Самбо-70».
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