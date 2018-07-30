Для саратовцев организовали праздник двора в посёлке Комсомольский

Городской молодежный центр провел масштабный праздник двора в посёлке Комсомольский по адресу: улица Лесная, 1. Для жителей близлежащих домов были организованы развлекательные площадки с твистером и большими крестиками-ноликами, а также концерт. Для ребят устроили соревнования, самые активные участники получили сладкие угощения.

«Праздник был очень увлекательным, дети остались безумно довольны. Хотелось бы, чтобы такого рода акции повторялись в будущем», — поделилась участница мероприятия Елена Полякова

Следующий праздник двора запланирован на 31 августа в Сквере «Заводской».