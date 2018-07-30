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«Город белых ночей»: появилось видео летнего Петербурга с высоты птичьего полета
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«Город белых ночей»: появилось видео летнего Петербурга с высоты птичьего полета 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Появилось видео «Город белых ночей», в котором Петербург предстает во всей красе с высоты птичьего полета. Как рассказал «Собака.ru» представитель Timelab Pro Андрей Ефимов, в ролике авторы сравнивают классический Петербург и современный город, новый взгляд на который отображается в блестящих окнах Лахта Центра. «Башня стала новым символом города, вычеркнув Ростральные колонны в качестве традиционных праздничных маяков», — считают авторы.
Над видео работали больше года, общее количество «полетных дней» (работы дрона) составило почти 30. Авторы несколько месяцев пробовали писать с несколькими разными композиторами музыку, но в итоге ничего не подошло и они приобрели готовую. Видео: Timelab Pro  Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
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