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Фото дня: дикая тыква разрослась на набережной реки Мойки
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Фото дня: дикая тыква разрослась на набережной реки Мойки 

Собака.ru 44 минуты назад
Фото: Собака.ru
На набережной реки Мойки разрослась дикая тыква, сообщают очевидцы в группе «Красивый Петербург». На самопроизвольной грядке уже появились первые плоды. «Декоративной капустой, которую садово-парковые предприятия сажают в городских цветниках, уже никого не удивить, а вот стихийно выросшая и дающая плоды тыква на набережной Мойки — это что-то новое», — пишут активисты.
Активисты предполагают, что раз в Петербурге стоит такое жаркое лето, то вполне возможно на улицах могут вырасти и другие овощи и фрукты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
Фото: Екатерина Ильина
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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