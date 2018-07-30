Фото дня: дикая тыква разрослась на набережной реки Мойки

На набережной реки Мойки разрослась дикая тыква, сообщают очевидцы в группе «Красивый Петербург». На самопроизвольной грядке уже появились первые плоды. «Декоративной капустой, которую садово-парковые предприятия сажают в городских цветниках, уже никого не удивить, а вот стихийно выросшая и дающая плоды тыква на набережной Мойки — это что-то новое», — пишут активисты.

Активисты предполагают, что раз в Петербурге стоит такое жаркое лето, то вполне возможно на улицах могут вырасти и другие овощи и фрукты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.