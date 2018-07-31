Ремонт напольного покрытия проведут в «Доме Гоголя»

Специалисты отремонтируют напольное покрытие в четырех выставочных залах «Дома Гоголя». В связи с этим некоторые помещения будут недоступны для посетителей до 2 августа.

— Подготовка к ремонту началась уже 26 июля. Специалисты затерли в залах напольные швы и сейчас приступили к покраске покрытия, — сообщила редактор научно-методического отдела музея Александра Понкратова.

В связи с проведением работ три рекреации культурного учреждения будут недоступны для посетителей. Так, гости не смогут увидеть до 1 августа «Переднюю», «Гостиную» и «Кабинет».

«Дом Гоголя» заработает в обычном режиме со 2 августа.