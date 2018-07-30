В Старице возле храма Рождества Богородицы пройдет благотворительный концерт

4 августа с до 13.00 до 14.00 в рамах Дня города Старица, у подножья Церкви Рождества Богородицы пройдет благотворительный концерт «В краю родном всему начало…» творческих коллективов Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка». Также в нем примет участие детская хореографическая школа «Фуэте» из г. Зеленоград. Все собранные средства пойдут на возрождение Православной Святыни.

Говорят, старичане любят называть эту Церковь Пятницкой, потому как построенная более двух веков тому назад, расположилась она тогда на месте старицкого торжища, где в 17-19 веках находились торговые ряды и кузница. А, как известно, Святая Параскева Пятница считалась не только целительницей душевных и телесных недугов, хранительницей семейного благополучия и счастья, но и покровительницей женских забот, домашнего хозяйства и торговли. Отсюда и название.

Кроме того, Святую Параскеву Пятницу всегда сравнивали с мифологическими образами женщин, прядущих пряжу судьбы. Судьба же, в свою очередь, по-своему распорядилась этой Православной Святыней. Комплекс Пятницкой Церкви или Рождества Богородицы складывался на протяжении почти 100 лет. В 1935 году его закрыли и долгих почти полвека использовали под склады. Лишь в конце прошлого столетия начались первые реставрационные работы и консервация одного из старейших приходских Храмов — неотъемлемой части древнего облика Старицы.

В настоящее время состояние всех построек требует дальнейшей реставрации, а также помощи всех неравнодушных людей. Силами прихожан, коренных старичан и гостей города вот уже более года тому назад здесь началось возрождение как внутри самой Церкви, так и на предхрамовой территории. Свою посильную лепту в восстановление Храма уже этим летом внес и коллектив Тверского областного дворца культуры «Пролетарка». Работы выполняли разные: расчищали церковный двор от земли и дерна, косили траву, убирали мусор, складывали дровяник. А в завершение субботника пили вкусный чай вместе с хозяевами и строили добрые планы.

Некоторые из них воплотятся в жизнь уже совсем скоро. А точнее, уже 4 августа, на одной из площадок традиционного Дня города, у самого подножья Пятницкой Церкви, на импровизированной сцене — многочисленных ступеньках храма вырастет настоящий театр. В рамках нового творческого проекта «Малые города Верхневолжья» Дворца культуры «Пролетарка» для старичан и гостей города выступят Народная Хоровая академическая Капелла под руководством Марины Кирпу, народный ансамбль танца «Тверичане» им. Е. И. Комарова, Детская хореографическая школа «Фуэте» из Зеленограда и другие.

Как в старые и добрые времена, в этот день появятся здесь торговые ряды да палаты с дарами садов и огородов, народными промыслами и уникальным старицким ремеслом. Давным — давно, в такие вот базарные дни, в часовне перед Храмом Параскевы Пятницы местные и заезжие купцы заключали Торговые Договоры. Нынче же, по благословению Настоятеля Церкви отца Димитрия, здесь будет проведена ярмарка и благотворительный концерт на рыночной площади, а также вручение Грамот всем ее участникам. Кроме того, для жителей города Храмом подготовлены поощрительные подарки, приобретенные на средства местных предпринимателей.