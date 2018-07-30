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Ольга Бузова показала фото в кровати
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Ольга Бузова показала фото в кровати 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Бузова сделала откровенное фото в короткой пижаме, сидя на кровати в своем гостиничном номере. Судя по фото, Бузова перед концертом пьет апельсиновый сок.
Девушка заметила, что рада принимать участие в главном летнем фестивале страны.
Бузова стала специальным гостем фестиваля и открыла второй день мероприятия. Звезда заметила, что хочет спеть свои песни вместе с поклонниками. «VK Fest» проходит в парке 300-летия Санкт-Петербурга, а Ольга выступает на главной, синей сцене.
Поклонники заметили, что Бузова в простом наряде без макияжа выглядит намного интереснее и «свежее», чем при «полном параде». Кроме того, фанаты поинтересовались, почему Ольга не остановилась у своих родителей, ведь Питер — ее родной город. Однако, эти вопросы звезда оставила без ответов.
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