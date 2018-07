Любимые исполнители из саундтрека Ttrainspotting записали совместный альбом

Underworld & Iggy Pop — Teatime Dub Encounters EP — 2018

Вспоминая весь предыдущий опыт Игги Попа, можно смело сказать, что имидж припопсованного музыканта никогда ему не шел. «Blah Blah Blah» увидевший свет как самая коммерчески-ориентированная работа музыканта, откровенно стал самым скучным и неудачным альбомом. Не было в нем той искры, которая зажигала как «Raw Power» или умиротворяла как дебютный сольник Попа — «Idiot».

Даже откровенно неудачная попытка артиста приобрести фанов среди металлистов, выросшая в альбом «Instinct» стала более органичной, чем скучный дайджест 80-х годов, коим стал «Blah Blah Blah».

Но, похоже, спустя тридцать два года неугомонный бунтарь и обладатель титула «дедушки панк-рока», решил реабилитироваться. Компанию Попу, в этом «крестовом походе» составили электронщики из Underworld, что еще больше подогрело интерес к грядущему релизу исполнителя, и он, как оказалось, оправдал ожидания.

«Bells & Circles» с речетативными партиями Игги Попа, звучит не иначе, как клубная версия легендарной The End, написанной The Doors в 1967 году. Сравнение одной легенды с другой, надо сказать, опрометчивое, но в случае с этой композицией, все так и есть. Здесь вам и Джим Моррисон , и легкие, прото-клубные реверансы, в сторону Suicide. Дедушка Игги мастерски сработался с легендами клубной сцены.

В контексте электронной музыки Underworld споукен-ворд Попа звучит завораживающе, превращая весь мини-альбом двух гигантов в один большой bad trip. Но, если только «Bells & Circles» звучит как моралистические речи Уильяма Берроуза , из предисловию к «Niked Lunch», то «Trapped» — это самый настоящий флешбек в сторону Suicide. В этой песне чувствуется отголоски нарастающей динамики «Ghost Rider», хоть и смешанные в эдакой псевдо-попсовой констстенции. Но исполняя ее, Игги Поп остается верен в себе — в его голосе чувствуется кипящая, как героин энергия, да и сам мэтр панк-рока кажется вот-вот норовит взять металлическую цепь и подобно Алану Веге, начать хлестать ею по зазевавшимся зрителям.

Как и следует после каждого шоу — плохого или хорошего, Underworld, успокаивают зрителя, практически заставляют его заснуть, в то время как все тот же, Игги Поп, как ваш старый дедушка склоняется над ухом и по-колыбельному читает написанные на скорую руку строчки.

Катализатор в компании с плавным звуковыми переходами и неспешным ритмом действует безотказно. Но если во всех предыдущих композициях именно старина Игги Поп был ведущим лицом, то в завершающей релиз «Gey Your Shirt», Underworld берут руководящую роль на себя.

Минимум текста, минимум смысловой нагрузки на слушателя. Все по канонам клубной культуры.

Для полного счастья это действо должно приобрести масштабы какого-нибудь Desertfest, где несколько тысяч слушателей будут качаться в ритме невидимого прибоя, распевая «Get your hands out of the dirt. Get your shirt!» и лелея надежду на грядущий полноформатный альбом двух гигантов.