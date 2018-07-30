Пять вечеров: со здоровьем, стихиями, звёздами — и без страхов

Понедельник, 30 июля

Международный фестиваль кино о велокультуре

В Нижнем Новгороде проходит The International Cycling Film Festival — это альманах игровых, анимационных и документальных короткометражных фильмов, созданных молодыми режиссёрами и убежденными велофанатами. ICFF проходит в Германии, Польше и Нидерландах с 2006 года. А в этом году впервые программа фестиваля демонстрируется и в России. Задача фестиваля — создавать и укреплять связи между кинематографистами и представителями велодвижения, продвигать велосипедную культуру и здоровый образ жизни. Если вы любите велосипеды — присоединяйтесь к компании единомышленников! А для железных коней в этот вечер будет организована велопарковка.

Фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами. (16+)

Где: Кинофактура, ул. Варварская, 32. Во сколько: 19:00. Цена: 200 руб.

Территория «Здоровый город»

Семейный праздник здоровья и активного образа жизни откроется сегодня на площади Маркина. На территории «Здорового города» вас ждёт концертная программа, рэп-баттл, конкурсы с призами, аниматоры и аквагримм, футболисты-фристайлеры, дискотека под открытым небом, сувениры, фотозона и многое другое — интересное и полезное для здоровья! На площадке будет работать лекторий, организована работа аниматоров для детей, которые в игровой форме будут разъяснять вопросы личной гигиены. А все желающие смогут сдать тест на ВИЧ в мобильной лаборатории и получить за это подарки. (0+)

Где: площадь Маркина, остановка «Речной вокзал». Во сколько: 17:00–20:00. Цена: вход свободный.

Творческий вечер Варвары Панютиной

Варвара Панютина — это уникальный человек: музыкант, поэт, артпсихолог, мастер чайной церемонии, преподаватель музыки и семейный психолог-консультант. Варвара играет на уникальных этнических музыкальных инструментах — в её арсенале бамбуковые флейты, окарины, хангдрам. А ещё она учит слышать музыку и наслаждаться тишиной. На своей творческой встрече, которая пройдёт под девизом «И сердце касается сердца», Варвара своей музыкой и стихами поможет вам обрести гармонию с собой — а что ещё нужно в конце трудового дня? (0+)

Где: Музей Приокского р-на, пр. Гагарина, 154. Во сколько: 19:00. Цена: вход свободный.

Вторник, 31 июля

Интерактивный вебинар «Я устал бояться»

У многих из нас есть страхи, которые мешают жить: кто-то боится выступать перед аудиторией, кто-то боится потерпеть неудачу, а кто-то боится летать. Что же делать, если собственные страхи мешают вам жить? Алексей Песоцкий , профессиональный психолог, гештальт-терапевт, проведёт открытый вебинар для всех желающих — и поможет вам разобраться в природе своих страхов, откроет техники работы со страхом и подскажет способы самоподдержки. (16+)

Где: интернет-трансляция. Во сколько: 19:30–21:30. Цена: бесплатно, необходима регистрация.

Среда, 1 августа

Выставки в FUTURO

FUTURO Gallery — галерея современного искусства в уникальном историческом пространстве в центре Нижнего Новгорода. Последний день там абсолютно бесплатно можно увидеть три выставки молодых авторов.

CHURSIN. RENOVATIO — пространство галереи предстаёт тотальной инсталляцией и подражает католическому храму со всеми сопутствующими атрибутами: алтарём, свечами, фресками и исповедальней.

podnyalis' — уличная иллюстрация на стыке стрит-арта и графики, дизайнерский мерч, открытки, стикеры и тематические встречи с художниками.

MOLODOE — экспериментальный проект, охватывающий ещё неизведанные области нижегородского совриска. Динамическая экспозиция, собранная из разнообразия жанров и техник: видео, документации, перформанса, живописи, графики, инсталляций и мерча. (16+)

Где: FUTURO Gallery, ул. Рождественская, 6, 2 этаж. Во сколько: до 20:00. Цена: вход свободный.

WAFEst — фестиваль стихий

WAFEst 2018 — это масштабный мультиформатный фестиваль, который пройдёт с 1 по 5 августа на Горьковском море — уже в седьмой раз! WAFEst — это Water-Air-Fire-Earth-festival — круговорот четырёх стихий: яркое солнце и тёмная звёздная ночь, таинственный огонь, свежий ветер, зелёный лес на берегу моря. Это твоя возможность почувствовать себя в безумном вихре чистых позитивных энергий! В программе WAFEst: музыкальные коллективы, фаер-шоу, йога, танцы со всего мира, театры, мастер-классы, ремёсла, ярмарка и ещё много-много всего интересного и познавательного! Фестиваль объединяет сёрферов и йогов, хиппи и инди-рокеров, вегетарианцев и кофеманов, этно-драмеров и dnb-фанов. WAFEst станет большой площадкой для общения талантливых, искренних, дружелюбных, любящих жизнь.

Подробная карта мероприятия — здесь.

Где: Сёрфлагерь на Горьковском Море. см. схему проезда. Во сколько: 12:00 1 августа — 18:00 5 августа. Цена: 3000 руб. — взрослый билет на 5 дней, 1500 руб. — дети от 7 до 18 лет, 500 руб. — парковочный талон; дети до 7 лет — бесплатно.

«Звёздный дождь. Персеиды»

В августе мы каждый год можем любоваться захватывающим небесным явлением — на Землю из созвездия Персея проливается «звёздный дождь». Наша планета в это время проходит через шлейф пылевых частичек, оставленных хвостом кометы Свифта-Туттля. Именно эти мельчайшие частицы, сгорая в земной атмосфере, кажутся людям падающими звёздами. Планетарий приглашает всех желающих узнать интересные факты о самом известном и ярком звездопаде года, какие созвездия и звёзды можно будет наблюдать на ночном небосклоне в последний летний месяц, а также самим научиться находить их на небе. (12+)

Где: Планетарий, ул. Революционная, 20; зал «Астрономия». Во сколько: 18:30. Цена: 150 руб.

Четверг, 2 августа

День открытой калитки

Любителям традиционных ремёсел предлагаем отправиться в гости к мастерице Марине Каргиной, которая на один день открывает двери своей творческой мастерской. Вас также ждут мастера по славянским куклам и развивающим вязаным игрушкам. Это мероприятие для тех, кто не любит большого скопления людей, кому важно живое общение с мастером. Вы сможете приобрести авторские изделия ручной работы, пообщаться с мастерами, узнать что-то новое и интересное для себя, поучаствовать в мастер — классах, побывать в ткацкой мастерской, угоститься булочкой с изюминкой и попить настоящий иван-чай из родового поместья, а также поиграть в городки. Да и место просто замечательное — Волжский откос над Печёрским монастырём! (6+)

Где: ул. Родионова, 32; ост. «Донецкая», 200 м в сторону Волжского откоса. Во сколько: 16:00–20:00. Цена: вход свободный, тел. для связи 8 908 231 84 52.

День ВДВ 2 августа в парке Победы на Гребном канале будет организована праздничная программа, посвященная Дню воздушно-десантных войск. В парке будут проходить показательные выступления Спецназа и мастеров восточные единоборств, концертно-развлекательные и спортивные мероприятия. Можно будет отведать и солдатской каши. А на протяжении всего праздника будут работать выставки: военно-инженерного дела, стрелкового оружия и история ВДВ в фотографиях. Завершится мероприятие призовой викториной на знание исторических фактов. (0+)

Где: парк Победы на Гребном канале. Во сколько: 11:00–17:00. Цена: вход свободный.

Пятница, 3 августа

Pre-party AFP 2018

За одну неделю до старта юбилейного, пятого по счёту международного фестиваля электронной музыки и технологий Alfa Future People 2018, который пройдет на берегу Волги недалеко от посёлка Большое Козино под Нижним Новгородом, пройдёт жаркая разминка на самой танцевальной площадке города. На pre-party выступят два участника грядущего фестиваля — PROXY и хаус-дуэт Going Deeper! Локальная поддержка от Gambino Sound Machine и BYOR. Приходите на микро-репетицию AFP 2018! (18+)

Где: Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4. Во сколько: 23:00. Цена: 200–1500 руб. с человека.

14 писем к Богу

Трогательная история о том, как десятилетний мальчик, больной лейкемией, узнаёт о своём смертельном приговоре, и последние дни в больнице пишет письма к Богу, в которых непосредственно, с небольшой долей юмора рассказывает о своей жизни… С каждым письмом он становится мудрее и сильнее, открывая для себя вопросы Веры, Страдания и Любви, проживая за последние дни целую жизнь… Спектакль поставлен по повести известного французского писателя Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар и Розовая Дама». И прочтение этой пьесы камерным театром «Утюг», безусловно, не оставит вас равнодушными! (12+)

Где: театр «Утюг», ул. Рождественская, 24Б. Во сколько: 20:00. Цена: 400 руб.