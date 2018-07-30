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Каждый третий посетитель бара BOLIVAR оказался под кайфом
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Каждый третий посетитель бара BOLIVAR оказался под кайфом 

Kostroma.Today 50 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Костромские полицейские закрыли нарковечеринку в баре на улице Лермонтова, узнал KOSTROMA.TODAY. По нашей информации, речь идет о ночном клубе BOLIVAR.
Полицейские нагрянули в заведение с проверкой, когда там шел концерт ярославской музыкальной группы. Информацию о вечеринке правоохранители получили во время оперативных мероприятий.
По информации пресс-службы регионального УМВД, более 30 человек были отправлены на медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения. После экспертизы выяснилось, что каждый третий посетитель концерта был под кайфом. Один из них был несовершеннолетним.
Кроме того, в помещении клуба полицейские нашли свертки с наркотиками. По одной из версий, их сбросили владельцы клуба во время проведения спецоперации.
Против хозяина заведения возбуждены административные расследования.
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