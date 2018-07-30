Что власти города хотят сделать с Летним озером

Рыбацкий причал из трёх мостиков, велосипедная дорожка, удобные скамейки и игровые площадки для детей разных возрастов. Власти города готовятся выбрать подрядчика, который займётся благоустройством территории возле Летнего озера. К работам планируют приступить уже в сентябре этого года, после завершения аукциона.

Недавно возле водоёма волонтёры и неравнодушные жители провели субботник — в рамках всероссийской акции «Чистая вода» они убрались на канале, соединяющем озёра Летнее и Зимнее. Что ещё появится в самом сердце так называемого Балтийского района.