В Прикамье многодетный отец задолжал своим детям больше миллиона рублей

Многодетный житель Чайковского задолжал своим сыновьям и дочкам крупную сумму. Задолженность по алиментным превысила 1 миллион 200 тысяч рублей.

47-летний мужчина подрабатывает дворником. Сейчас он холост, но до этого был дважды женат. От первого брака у него есть два сына, а от второго — две дочки.

«На содержание детей он обязан перечислять 1/4 от получаемых доходов в пользу первой бывшей супруги и 1/3 — в пользу второй, но выплачивать алименты не стал», — рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

Приставы сообщают, что в целом мужчина является добропорядочным гражданином, судимостей не имеет, на учёте у нарколога и фтизиатра не состоит, соседи отзываются о нем положительно.

Изначально нерадивому отцу назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ. Но после этого мужчина не исправился и продолжал уклоняться от уплаты алиментов.

За это предусмотрена уже уголовная ответственность. Суд, принимая во внимание все обстоятельства, назначил должнику шесть месяцев обязательных работ. Зарплату за это время частично будут перечислять детям в счёт погашения долгов.

«Осознав, что за свое бездействие мог лишиться свободы, мужчина в ходе судебного заседания не только полностью признал вину, но и изъявил намерение исправиться», — сообщают приставы.

Работа по этим исполнительным производствам будет продолжаться до достижения его детьми совершеннолетия.