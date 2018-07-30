В Лос-Анджелесе прошел фестиваль арбузов

На фото: Фестиваль арбузов прошел в Лос-Анджелесе, штат Калифорния 29 июля по местному времени. Мероприятие проходит уже в 56-й раз и привлекло много горожан к участию в нем. ( Синьхуа /Ли Ин)

На фото: Фестиваль арбузов прошел в Лос-Анджелесе, штат Калифорния 29 июля по местному времени. Мероприятие проходит уже в 56-й раз и привлекло много горожан к участию в нем. (Синьхуа/Ли Ин)

На фото: Фестиваль арбузов прошел в Лос-Анджелесе, штат Калифорния 29 июля по местному времени. Мероприятие проходит уже в 56-й раз и привлекло много горожан к участию в нем. (Синьхуа/Ли Ин)

На фото: Фестиваль арбузов прошел в Лос-Анджелесе, штат Калифорния 29 июля по местному времени. Мероприятие проходит уже в 56-й раз и привлекло много горожан к участию в нем. (Синьхуа/Ли Ин)

На фото: Фестиваль арбузов прошел в Лос-Анджелесе, штат Калифорния 29 июля по местному времени. Мероприятие проходит уже в 56-й раз и привлекло много горожан к участию в нем. (Синьхуа/Ли Ин)