В Екатеринбурге гостей мундиаля спасли от 40 тонн опасной еды

Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области спасли гостей мундиаля от отравлений, вернув поставщикам более 41 тонны некачественной продукции. По словам замглавы ведомства Дмитрия Козловских, речь идет о пищевых подуктах из заведений и магазинов в километровой зоне вокруг «Екатеринбург Арены», а также в полуторакилометровой — вокруг фан-зоны в ЦПКиО имени Маяковского.

Кроме продукции из магазинов — орешков, развесных салатов, фруктов и овощей — было забраковано 6 000 порций блюд, передает "Уралинформбюро"

Подготовка к мундиалю со стороны Роспотребнадзора велась в течение двух лет: все популярные точки питания вокруг «Екатеринбург Арены» постоянно проверяли и готовили к проведению чемпионата. Кроме того, во время игр сотрудники ведомства круглосуточно дежурили в пищеблоках отелей, где проживали футболисты и клиентские группы: они контролировали технологический процесс приготовления еды и следили за соблюдением установленных норм.

Общий предотвращенный ущерб оценивается в 162 миллиона рублей.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге состоялись четыре матча группового этапа: Египет-Уругвай (0:1), Франция-Перу (1:0), Япония-Сенегал (2:2) и Мексика-Швеция (0:3).