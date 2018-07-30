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В Екатеринбурге гостей мундиаля спасли от 40 тонн опасной еды
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В Екатеринбурге гостей мундиаля спасли от 40 тонн опасной еды 

Уралинформбюро 21 минуту назад
Фото: Уралинформбюро
Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области спасли гостей мундиаля от отравлений, вернув поставщикам более 41 тонны некачественной продукции. По словам замглавы ведомства Дмитрия Козловских, речь идет о пищевых подуктах из заведений и магазинов в километровой зоне вокруг «Екатеринбург Арены», а также в полуторакилометровой — вокруг фан-зоны в ЦПКиО имени Маяковского.
Кроме продукции из магазинов — орешков, развесных салатов, фруктов и овощей — было забраковано 6 000 порций блюд, передает "Уралинформбюро".
Подготовка к мундиалю со стороны Роспотребнадзора велась в течение двух лет: все популярные точки питания вокруг «Екатеринбург Арены» постоянно проверяли и готовили к проведению чемпионата. Кроме того, во время игр сотрудники ведомства круглосуточно дежурили в пищеблоках отелей, где проживали футболисты и клиентские группы: они контролировали технологический процесс приготовления еды и следили за соблюдением установленных норм.
Общий предотвращенный ущерб оценивается в 162 миллиона рублей.
Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге состоялись четыре матча группового этапа: Египет-Уругвай (0:1), Франция-Перу (1:0), Япония-Сенегал (2:2) и Мексика-Швеция (0:3).
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