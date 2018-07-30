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В Петербурге дорожники завершили уборку после Дня ВМФ
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В Петербурге дорожники завершили уборку после Дня ВМФ 

АиФ Санкт-Петербург 7 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Масштабная уборка улиц Санкт-Петербурга после проведения главного военно-морского парада в День ВМФ началась сразу после проведения праздничных мероприятий, сообщает комитет по благоустройству города.
Поливомоечные работы были завершены были завершены к пяти утра. В Кронштадте и центре Петербурга работали более 100 дворников. Также 29 июля были сформированы дополнительные мобильные бригады дворников, которые работами в местах проведения массовых торжеств. В каждом предприятии дежурили аварийные бригады.
Напомним, что дорожные и садовые предприятия города с вечера 27 июля были переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Центральные магистрали Петербурга были вымыты с шампунем, непрерывно проводилась инспекция качества уборки улиц во всех районах города.
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