LEGO выпускает гигантский замок Хогвартс

LEGO выпускает новый набор для поклонников « Гарри Поттера » — большую версию замка Хогвартс, пишет Entertainment Weekly.

Конструктор состоит из 6020 деталей. Из них можно создать Большой зал, кабинет профессора Долорес Амбридж, класс Защиты от темных искусств, Кубок огня, Тайную комнату и даже хижину Хагрида.

В наборе будут фигурки Гарри Поттера, Рона Уизли, Гермионы Грейнджер, Драко Малфоя, Альбуса Дамблдора, Снейпа, Макгонагалл, дементоров и еще 20 персонажей.

Купить его можно будет уже с 1 сентября. Стоить он будет около 400 долларов.

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