В Челябинской области появилось новое объединение «серебряных» волонтеров

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости . Пенсионеры Каслинского района Челябинской области объединились в движение «Серебряный волонтер» на базе комплексного центра социального обслуживания населения, сообщает пресс-служба регионального министерства социальных отношений.

Движение «серебряных» добровольцев зародилось в Багарякском сельском поселении Каслинского района. Волонтеры на протяжении долгого времени проводили досуговые мероприятия, праздники для сельских жителей, совместно со школьниками оказывали посильную помощь ветеранам по хозяйству.

"Теперь наша цель — перенести опыт Багарякского поселения на весь район. В настоящее время мы приглашаем отзывчивых и неравнодушных пенсионеров присоединиться к нашей дружной семье, жить полной жизнью, а не стоять на месте. Мы верим, что для хороших дел нет возрастных ограничений", — пояснила директор комплексного центра социального обслуживания населения Каслинского района Татьяна Голунова.

Движение «серебряных» волонтеров не первый год развивается в Челябинской области. Так, в Миассе пенсионеры проводят кулинарные классы для семей с детьми в рамках проекта «Бабушкина кастрюлька», в Карталах проводят экскурсии по родному краю, а в Златоусте одна из горожанок после выхода на пенсию организовала библиотеку из собственного фонда книг на базе комплексного центра социального обслуживания населения.

Кроме того, в регионе активно действует проект «Старшее поколение», ключевые цели которого — устойчивое повышение продолжительности, уровня и качества жизни граждан пожилого возраста.