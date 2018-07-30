Группа Massive Attack устроила политический перфоманс во время выступления в Москве

Известная британская группа Massive Attack выступила в рамках фестиваля Park Live в парке Горького. Музыканты на радость поклонникам свои лучшие хиты, при этом устроив настоящий политический перфоманс.

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Татьяна Навка зажгла на концерте БейонсеНедавно фигуристка Татьяна Навка отправилась во Францию, где посетила концерт знаменитой американской певицы Бейонсе. Во время выступления группы на заднем фоне на экранах высвечивались различные политические слоганы, заголовки СМИ о недавней встрече президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа и даже о блокировке Telegram. Видеоряд затронул множество событий, которые происходили в России и мире в последнее время.

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Поклонники с восторгом отреагировали на перфоманс, который устроила группа и посчитали видеоряд некой загадкой. Отметим, что все произошедшее можно считать отсылкой к стрит-арту художника Бэнкси, по аналогии с участником и основателем Massive Attack Робертом Дель Ная. Сами музыканты никак не прокомментировали случившееся.