На благоустройство парков и скверов в Казани выделили 562 миллиона рублей

В Казани рассчитывают благоустроить несколько парков и скверов. Соответствующий тендер уже опубликован на сайте госзакупок. В частности планируется привести в порядок сквер «Ак чачаклар», Фестивальный бульвар, который открыли к Чемпионату мира по футболу в Ново-Савиновском районе, парк возле ЖК «Комсомолец», парк «Крылья Советов». Кроме того. планируется обустроить пешеходную зону между Горкинско-Ометьевским лесом, улицей Фучика и проспектом Победы. Благоустройство парков и скверов оценили в 562 миллиона рублей. Все работы, которые будут включать, в том числе, перепрокладку коммуникаций, необходимо завершить до 1 июля.