Не только свежий воздух: В Казани обновят городские парки

В Казани благоустроят сразу несколько парков, на это выделено больше полумиллиарда рублей, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Татар-информ»

Благоустройство парков и скверов будет проведено в Ново-Савиновском, Приволжском, Авиастроительном и Советском районах. Согласно материалам тендера, помимо озеленения работы должны включать в себя обновление коммуникаций и строительство объектов общественного досуга. На эти нужды выделено 562 млн рублей.

Полностью преобразить казанские парки и скверы требуется до 1 июля 2019 года.

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