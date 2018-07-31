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Не только свежий воздух: В Казани обновят городские парки
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Не только свежий воздух: В Казани обновят городские парки 

Мир24 31 июля 2018
Фото: ИА "Тема Казань"
В Казани благоустроят сразу несколько парков, на это выделено больше полумиллиарда рублей, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Татар-информ».
Благоустройство парков и скверов будет проведено в Ново-Савиновском, Приволжском, Авиастроительном и Советском районах. Согласно материалам тендера, помимо озеленения работы должны включать в себя обновление коммуникаций и строительство объектов общественного досуга. На эти нужды выделено 562 млн рублей.
Полностью преобразить казанские парки и скверы требуется до 1 июля 2019 года.
Ранее сообщалось, что в московском районе Нагатинский затон открыли новую пешеходную набережную, оснащенную рыбацкими мостиками.
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