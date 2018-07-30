«Мы в одной лодке»: Путин и Трамп на концерте Massive Attack в Москве

Британская группа Massive Attack устроила провокационное визуальное шоу на музыкальном фестивале Park Live 2018 в Москве.

Здесь и далее фото Лариса Стебенева, Playboy

Экран на сцене показывал сменяющие друг друга заголовки новостей последних месяцев, как российских, так и мировых, призывы к свободе, цитаты классиков, комментарии из соцсетей и даже мемы. И все это на русском языке.

На сцене мелькали строки со словами «независимость», «отдать власть », «голосуйте за перемены». Были упоминания Владимира Путина и Дональда Трампа

«Напомнили» музыканты зрителям и запрет Роскомнадзором приложения Telegram, и повышение ставки НДС до 20%, и даже песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».

Многие считают (и даже приводят доказательства), что один из основателей и участников Massive Attack Роберт Дель Ная — на самом деле и есть Бэнкси (личность художника до сих пор не установлена). Любопытно, что после концерта группы на аналогичном фестивале в Киеве, в городе появились граффити в его стиле.

Перед этой надписью была строка «57% россиян не верят в высадку американцев на Луну»

Massive Attack стали хедлайнерами третьего дня фестиваля Park Live, который проходил в Парке Горького с 27 по 29 июля.