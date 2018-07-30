Красота в действии: как зарядить мобильник от комнатных цветов

Четырехлетний Дамир еще не очень уверенно держит в руках фломастер. Раскрашивать тигра помогает мама. Работа завершена, ее отправляют в сканер, после чего хищник оживает и сразу теряется среди таких же оживших рисунков.

Мама с трудом уговаривает ребенка пойти домой — и так уже пропустили и обед, и дневной сон: «Он еще никогда не пробовал. Вот, как видите, не оторвать. Сколько рисунков уже!».

Этот интерактивный уголок журнал National Geographic Россия организовал специально для детей, чтобы им было чем заняться, пока родители смотрят познавательные фильмы в открытом кинотеатре.

«Мы пользуемся любой возможностью, чтобы рассказать о решении экологических проблем. Конечно, и у журнала, и у канала много материалов, которые удобно использовать в таком формате. У меня за спиной идет фильм с участием Леонардо Ди Каприо , у нас таких фильмов много, хочется, чтобы как можно больше людей их видели», — говорит Андрей Паламарчук , главный редактор National Geographic Россия.

На соседнем стенде — научная новинка. Совсем скоро любители комнатных растений смогут получать от них не только моральное удовольствие. Зеленые насаждения вырабатывают электроэнергию, только вот никто не мог догадаться, как ее забрать. Российские ученые нашли способ.

«Корни обмотаны углеволокном, которое помогает как проводник забрать электроэнергию. Просто как у батарейки минус-плюс», — объясняет сотрудник журнала Анатолий Галенко.

Например, эти 35 комнатных цветов постоянно вырабатывают 14 вольт. Запросто можно, например, зарядить мобильник. И это далеко не все, что можно было увидеть на экологическом фестивале «Красота в действии».

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