Ещё
Красота в действии: как зарядить мобильник от комнатных цветов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Красота в действии: как зарядить мобильник от комнатных цветов 

Мир24 3 часа назад
Как получить энергию из комнатных растений или оживить рисунок, знают сотрудники журнала National Geographic Россия. В Москве прошел экологический фестиваль, посвященный 15-летию издания, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Дашенко.
Четырехлетний Дамир еще не очень уверенно держит в руках фломастер. Раскрашивать тигра помогает мама. Работа завершена, ее отправляют в сканер, после чего хищник оживает и сразу теряется среди таких же оживших рисунков.
Мама с трудом уговаривает ребенка пойти домой — и так уже пропустили и обед, и дневной сон: «Он еще никогда не пробовал. Вот, как видите, не оторвать. Сколько рисунков уже!».
Этот интерактивный уголок журнал National Geographic Россия организовал специально для детей, чтобы им было чем заняться, пока родители смотрят познавательные фильмы в открытом кинотеатре.
«Мы пользуемся любой возможностью, чтобы рассказать о решении экологических проблем. Конечно, и у журнала, и у канала много материалов, которые удобно использовать в таком формате. У меня за спиной идет фильм с участием Леонардо Ди Каприо, у нас таких фильмов много, хочется, чтобы как можно больше людей их видели», — говорит Андрей Паламарчук, главный редактор National Geographic Россия.
На соседнем стенде — научная новинка. Совсем скоро любители комнатных растений смогут получать от них не только моральное удовольствие. Зеленые насаждения вырабатывают электроэнергию, только вот никто не мог догадаться, как ее забрать. Российские ученые нашли способ.
«Корни обмотаны углеволокном, которое помогает как проводник забрать электроэнергию. Просто как у батарейки минус-плюс», — объясняет сотрудник журнала Анатолий Галенко.
Например, эти 35 комнатных цветов постоянно вырабатывают 14 вольт. Запросто можно, например, зарядить мобильник. И это далеко не все, что можно было увидеть на экологическом фестивале «Красота в действии».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Церемонию развода караулов в Московском Кремле 28 июля отменят Варит не щи, а металл: москвичка освоила мужскую профессию День Крещения Руси: волна колокольного звона объединила храмы разных стран
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»18
«Ну и губы!»: изменения во внешности Алины Кабаевой разочаровали поклонников32
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры1
Самые страшные фильмы1
Видео
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
22:13
Актеры, внезапно пропавшие с экранов
Кино
10:36
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры
Кино
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
05:30
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Кино
10:32
Что готовы делать актеры, чтобы сняться в кино
Кино
03:00
Кто спас «Рабу любви»
Кино
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение