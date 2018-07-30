В Нижнем Новгороде подведут итоги голосования «Первой народной медицинской премии»

Оргкомитет «Первой народной медицинской премии» (ПНМП) завершает голосование за лучших медицинских работников Нижегородской области и Нижнего Новгорода в 2018 году. 31 июля голосование будет завершено и начнется обработка бюллетеней, электронных анкет и писем, поступивших на а/я.

Социальный проект ПНМП реализуется на территории Нижегородской области с 2013 года при поддержке губернатора области и регионального министерства здравоохранения. Это первая в России премия в области медицины, где победителей определяют сами пациенты с помощью голосования. Принять участие может любой житель Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Основной темой премии в текущем году стала борьба с инфекциями 21 века, а сама премия включает в себя две новых номинации — «Уникальная операция» и «Научное открытие».

Данный проект призван повысить престиж профессии врача, а также социально-значимый статус медицинских работников. Кроме того, общественная оценка работы врачей на местах позволяет наладить взаимодействия между медработниками и пациентами, а также повысить качество оказания медицинской помощи.

Интерес к премии растет с каждым годом. Так, в 2017 году свои голоса за медиков отдали более 260 тысяч жителей города и области. Итоги проекта будут озвучены на торжественной церемонии награждения, которая состоится 23 августа 2018 года в театре юного зрителя. Всего в церемонии примут участие более тысячи человек.

Генеральным партнером премии выступает АО «Нижфарм» (входит в Группу STADA). Официальный спонсор — Госаптека.