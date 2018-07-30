Многофункциональный музейный комплекс появится в Нижнем Тагиле к 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. / ТАСС /. Современный многофункциональный музейный комплекс планируют создать на базе музея-заповедника «Горнозаводской Урал» в Нижнем Тагиле к 300-летию основания города, которое будет отмечаться в 2022 году. Об этом сообщила в понедельник ТАСС директор музея-заповедника Эльвира Меркушева.

"Подписан план празднования 300-летия Нижнего Тагила, которое будет в 2022 году. Туда включены работы по восстановлению объектов культурного наследия музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Сейчас разрабатывается эскизная концепция зданий", — сказала директор музея, не уточнив стоимость реализации проекта.

Меркушева добавила, что в здании бывшего заводоуправления предлагается создать современный музей, посвященный горнозаводской истории Нижнего Тагила. «Во флигеле будут воссозданы исторические интерьеры гостевого дома, в котором останавливались значимые персоны, приезжающие в город до революции. А сегодняшнее здание историко-краеведческого музея вместит в себя краеведческую библиотеку и станет центром, где исследователи и горожане смогут увидеть все, что связано с письменной историей Тагила», — отметила Меркушева.

Временно исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев сказал журналистам, что «будет изыскивать все возможности и средства для реализации проекта».

9 июля президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летию Нижнего Тагила в 2022 году. Считается, что Нижний Тагил был основан в 1722 году. Статус города он получил в 1919 году. В рамках 300-летия Нижнего Тагила около 30 млрд рублей направят на развитие города.

В настоящее время Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» является многопрофильным научно-просветительным учреждением со сложной структурой. Его деятельность осуществляется в историческом, естественнонаучном, художественном, литературном и техническом направлениях.