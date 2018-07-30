Москвичей пригласили поучаствовать в бесплатной квест-бродилке «Секреты Маяковского»

Для жителей и гостей столицы 4 августа организуют бесплатную квест-бродилку «Секреты Маяковского».

Своеобразная игра приурочена ко 125-летию с момента рождения известного поэта.

— Всем желающим будет интересно пройтись по местам, связанным с Владимиром Маяковским. Во время проведения квеста его участники посетят выставку, посвященную поэту. Экспозиция открыта во Всероссийской библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино, — рассказала один из организаторов познавательного мероприятия.

Отметим, что тематическая серия квестов, связанная с Владимиром Маяковским, продлится до конца августа.

Участников квеста ждут в 16:00 по адресу: улица Библиотечная, дом 23.