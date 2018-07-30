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Животный страх: фотопроект, где оставленные в машинах собаки ждут своих хозяев
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Животный страх: фотопроект, где оставленные в машинах собаки ждут своих хозяев 

PlayboyRussia.com 2 часа назад
Фото: PlayboyRussia.com
Фотограф из Великобритании по имени Мартин Асборн создал душераздирающую серию фотоснимков, в которой запертые в машинах собаки ждут своих хозяев.
Равнодушно на это смотреть практически невозможно. Убедитесь сами.
Здесь и далее фото @martinusbornephotography
Асборн рассказал, что однажды в детстве он испытал очень неприятное ощущение страха и одиночества, когда в четырехлетнем возрасте его родители оставили в машине на 15 минут, пока ходили в супермаркет за продуктами.
По его мнению, собаки испытывают похожие ощущения, только, в отличие от человека, не могут быть услышаны. Поэтому главной темой его фотопроекта стал страх быть покинутым и неуслышанным.
Фотограф подчеркнул, что в процессе создания снимков реакция собак на его приближение была совершенно разная. Например, некоторые при виде Асборна были рады, возможно думая, что он их выпустит, другие начинали чувствовать опасность и лаяли, а третьи с грустными глазами наблюдали за происходящим и никак не реагировали.
Своей серией фотоснимков британец решил напомнить о беспомощности животных в руках человека. Он утверждает, что каждый человек должен помнить об этом, когда решается завести домашнего питомца.
Остальные фотографии Мартина Асборна смотрите в нашей галерее:
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