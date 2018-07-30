Михаил Белоусов: «Радует, что фестиваль „Русь. Эпоха объединения“ вызывает большой интерес»

В прошлом году он собрал около 7 тыс. гостей. География участников оказалась обширной: здесь были гости из Самарской и соседних областей, а также делегации из других регионов и стран. В частности, Казахстана.

Возродить добрую традицию фестиваля власти района решили не случайно. Это был «запрос из народа», со стороны людей любящих и желающих сохранить в памяти поколений великую историю нашей страны. Ведь именно с этой битвой, прошедшей в 1391 г. на реке Кондурче, историки связывают начало разрушения Золотой орды и освобождения Руси от татаро-монгольского ига.

Приветствуя гостей фестиваля, глава Красноярского района Михаил Белоусов сказал: «Легендарная битва двух полководцев — это наше историческое наследие, которое, я думаю, должен знать каждый гражданин нашей страны. Цель сегодняшнего мероприятия — воссоздать те события, которые проходили несколько веков назад, закрепить их в памяти нынешних поколений. Кроме того, это прекрасный повод интересно и ярко провести семейный выходной. Я очень рад, что растет количество участников фестиваля, расширяется его география. Значит, мы на верном пути и такие праздники людям нужны».

Глава района отметил, что фестивальные площадки, где собираются исторические реконструкторы, мастера и гости из разных регионов, могут стать одним из центром событийного туризма на территории Самарской области. А администрация района и в дальнейшем будет помогать в организации этого масштабного фестиваля.