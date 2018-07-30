Ещё
Михаил Белоусов: «Радует, что фестиваль „Русь. Эпоха объединения“ вызывает большой интерес»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Михаил Белоусов: «Радует, что фестиваль „Русь. Эпоха объединения“ вызывает большой интерес» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
В прошлом году он собрал около 7 тыс. гостей. География участников оказалась обширной: здесь были гости из Самарской и соседних областей, а также делегации из других регионов и стран. В частности, Казахстана.
Возродить добрую традицию фестиваля власти района решили не случайно. Это был «запрос из народа», со стороны людей любящих и желающих сохранить в памяти поколений великую историю нашей страны. Ведь именно с этой битвой, прошедшей в 1391 г. на реке Кондурче, историки связывают начало разрушения Золотой орды и освобождения Руси от татаро-монгольского ига.
Приветствуя гостей фестиваля, глава Красноярского района Михаил Белоусов сказал: «Легендарная битва двух полководцев — это наше историческое наследие, которое, я думаю, должен знать каждый гражданин нашей страны. Цель сегодняшнего мероприятия — воссоздать те события, которые проходили несколько веков назад, закрепить их в памяти нынешних поколений. Кроме того, это прекрасный повод интересно и ярко провести семейный выходной. Я очень рад, что растет количество участников фестиваля, расширяется его география. Значит, мы на верном пути и такие праздники людям нужны».
Глава района отметил, что фестивальные площадки, где собираются исторические реконструкторы, мастера и гости из разных регионов, могут стать одним из центром событийного туризма на территории Самарской области. А администрация района и в дальнейшем будет помогать в организации этого масштабного фестиваля.
Волга Ньюс: последние новости
В Самарском цирке состоялась премьера программы "Звезды манежа" В Красноярском районе Самарской области пройдет этно-исторический фестиваль "Русь. Эпоха объединения" Неформатное творчество, сызранский стрит-арт и этнографический музей - участницы "iВолги" о своих проектах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»18
«Ну и губы!»: изменения во внешности Алины Кабаевой разочаровали поклонников32
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры1
Самые страшные фильмы1
Видео
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
22:13
Актеры, внезапно пропавшие с экранов
Кино
10:36
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры
Кино
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
05:30
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Кино
10:32
Что готовы делать актеры, чтобы сняться в кино
Кино
03:00
Кто спас «Рабу любви»
Кино
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение