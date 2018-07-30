Ещё
Завершился фестиваль «Молодой Калининград»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Завершился фестиваль «Молодой Калининград» 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
На набережной Верхнего озера завершился фестиваль «Молодой Калининград». Его участниками стали представители спортивной и креативной молодежи города: всего более тысячи человек.
Во время праздника юноши и девушки могли внести свой вклад в создание граффити, пройти творческие мастер-классы и даже поиграть с северными хаски! На спортивной площадке у водоема состоялись соревнования по воркауту: особой гимнастике на турниках. На данный момент этот вид спорта является одним из самых популярных на территории Янтарного края.
Владислав Зайцев, начальник управления спорта и молодежной политики:
— План то разрабатывался с молодежью Калининграда. Тут только по участникам, если пройти, самих участников непосредственно порядка тысячи человек это точно. Это 100% процентов. Если пройтись по всем направлениям. Это и творчество, и экстремали, и интеллектуалы.
Вести Калининград: последние новости
Во Фридландских воротах прошла торжественная презентация книги краеведа Владимира Воронова В сентябре начнут благоустраивать Летнее озеро Калининграда В Музее Мирового океана начали собирать скелет серого кита из Чукотки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»18
«Ну и губы!»: изменения во внешности Алины Кабаевой разочаровали поклонников32
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры1
Самые страшные фильмы1
Видео
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
22:13
Актеры, внезапно пропавшие с экранов
Кино
10:36
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры
Кино
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
05:30
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Кино
10:32
Что готовы делать актеры, чтобы сняться в кино
Кино
03:00
Кто спас «Рабу любви»
Кино
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение