Завершился фестиваль «Молодой Калининград»

На набережной Верхнего озера завершился фестиваль «Молодой Калининград». Его участниками стали представители спортивной и креативной молодежи города: всего более тысячи человек.

Во время праздника юноши и девушки могли внести свой вклад в создание граффити, пройти творческие мастер-классы и даже поиграть с северными хаски! На спортивной площадке у водоема состоялись соревнования по воркауту: особой гимнастике на турниках. На данный момент этот вид спорта является одним из самых популярных на территории Янтарного края.

Владислав Зайцев , начальник управления спорта и молодежной политики:

— План то разрабатывался с молодежью Калининграда. Тут только по участникам, если пройти, самих участников непосредственно порядка тысячи человек это точно. Это 100% процентов. Если пройтись по всем направлениям. Это и творчество, и экстремали, и интеллектуалы.