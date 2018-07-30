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Знаменитый дуб у филармонии покрылся хамскими знаками
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Знаменитый дуб у филармонии покрылся хамскими знаками 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Вандалы осквернили знаменитый дуб у филармонии, узнал KOSTROMA.TODAY. Крона дерева покрылась непонятными знаками.
Судя по всему, эти бело-красно-зеленые символы — так называемые тэги костромских граффитчиков. В профессиональной среде к таким «художникам» относятся пренебрежительно, считая, что портят памятники истории.
Костромскому дубу около 100-150 лет.
Специалисты говорят, что эти надписи от столетнего дуба теперь не оттереть. Один из костромичей даже предложил связать для дерева специальный свитер, чтобы скрыть все это безобразие. И даже готов за него заплатить.
Напомним, в этом году дубу у филармонии присвоили статус «Дерево — памятник живой природы». Судя по всему, людей, которые разрисовали его, вполне могут наказать по статье «Вандализм».
По словам специалистов, дуб посадили в конце XIX века. Его высота 18 метров.
В ближайшее время на дереве должна была появиться табличка «Дерево — памятник живой природы».
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