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Жители Бибирева насладились красотами усадьбы Неклюдово
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Жители Бибирева насладились красотами усадьбы Неклюдово 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Сотрудники библиотеки № 69 на минувшей неделе провели краеведческую пешую экскурсию в усадьбу Неклюдово для детей, посещающих городской лагерь на базе спортивно-адаптивной школы, а также для жителей Бибирева. Об этом сообщили в администрации учреждения.
-Мы рассказали экскурсантам об основных памятных местах нашего района и, конечно, поговорили о деревне Подушкино и знаменитой Подушкинской школе. На старых фото ребята с интересом узнавали силуэты своего родного района. Помимо этого, участники узнали интересные факты из истории усадьбы и ее владельцев, ответили на вопросы познавательной викторины, — рассказали в администрации библиотеки.
Там отметили, что кроме того, у ребят была возможность пообщаться со своими любимцами на местной конюшне и освоить приемы боя на мечах.
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