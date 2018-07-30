Ещё
Юные оренбуржцы могут принять участие в конкурсе «Портрет фронтовой собаки»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Юные оренбуржцы могут принять участие в конкурсе «Портрет фронтовой собаки» 

АиФ-Оренбург 19 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Московский Музей Победы приглашает оренбуржцев принять участие во всероссийском конкурсе детских рисунков «Портрет фронтовой собаки».
Участникам нужно нарисовать «портрет» реального пса, который участвовал сражениях, или собирательный образ служебной собаки. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: среди школьников от 7 до 10 и от 11 до 17 лет. Победители получат право на пять бесплатных посещений всех площадок музея в течение года, а лучшие работы будут опубликованы на официальном сайте и группах Музея Победы в социальных сетях.
Работы нужно отправить до 13 августа на электронную почту konkurs@cmvov.ru с пометкой «Портрет фронтовой собаки», в формате JPEG (фото, скан). Размер — не меньше 1200х720 dpi, сообщает администрация Оренбурга. Итоги конкурса станут известны 19 августа.
Справка
В годы Великой Отечественной войны несли фронтовую службу более 60 тысяч собак: они подрывали танки, доставляли боеприпасы, вывозили из-под обстрелов раненных, находили мины и фугасы.
АиФ-Оренбург: последние новости
Алтынай и Кумисай. Художницы из Оренбурга покорили российского дизайнера Сами себе режиссеры.Оренбургский район стал обособленным культурным центром Детские площадки в оренбургских дворах опасны для жизни и здоровья
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»5
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»18
Самые страшные фильмы1
«Ну и губы!»: изменения во внешности Алины Кабаевой разочаровали поклонников32
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры1
Видео
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
22:13
Актеры, внезапно пропавшие с экранов
Кино
10:36
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры
Кино
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
05:30
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Кино
10:32
Что готовы делать актеры, чтобы сняться в кино
Кино
03:00
Кто спас «Рабу любви»
Кино
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение