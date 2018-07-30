Юные оренбуржцы могут принять участие в конкурсе «Портрет фронтовой собаки»

Московский Музей Победы приглашает оренбуржцев принять участие во всероссийском конкурсе детских рисунков «Портрет фронтовой собаки».

Участникам нужно нарисовать «портрет» реального пса, который участвовал сражениях, или собирательный образ служебной собаки. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: среди школьников от 7 до 10 и от 11 до 17 лет. Победители получат право на пять бесплатных посещений всех площадок музея в течение года, а лучшие работы будут опубликованы на официальном сайте и группах Музея Победы в социальных сетях.

Работы нужно отправить до 13 августа на электронную почту konkurs@cmvov.ru с пометкой «Портрет фронтовой собаки», в формате JPEG (фото, скан). Размер — не меньше 1200х720 dpi, сообщает администрация Оренбурга. Итоги конкурса станут известны 19 августа.

Справка

В годы Великой Отечественной войны несли фронтовую службу более 60 тысяч собак: они подрывали танки, доставляли боеприпасы, вывозили из-под обстрелов раненных, находили мины и фугасы.