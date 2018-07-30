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На Театральной площади гибнут голубые ели
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На Театральной площади гибнут голубые ели 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Голубых елей на Театральной площади Саратова становится все меньше. Хвойные деревья засыхают уже несколько лет подряд. Но на них никто не обращает внимания. В этом году число коричневых сухостоев уже значительно превышает число здоровых на вид голубых елей.
Сегодня корреспондент информационной службы «Саратов 24» вместе со специалистом осмотрели больные деревья. Руководитель компании «Саратовсад» Владимир Чуваткин поставил диагноз — засыхают хвойные не от недостатка полива. Виной всему — вредитель еловая ложная щитовка.
"Здесь даже может идти речь о карантине. Этот вредитель выпивает все соки из елей, к тому же сами деревья старенькие уже. Они сильно поражены и им помочь уже нельзя", — сказал Владимир Чуваткин.
Голубые ели растут на Театральной площади уже полвека. Без них вид одной из главных достопримечательностей Саратова будет уже не тот. Также в этом году и на Волжской начали высыхать липы и каштаны. По одной из версий причиной такого плачевного состояния растений могло стать отравление почвы химреагентами для таяния снега и льда — ими щедро пользовались зимой коммунальные службы. А также неправильно уложенная вокруг стволов деревьев плитка.
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