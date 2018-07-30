Алтынай и Кумисай. Художницы из Оренбурга покорили российского дизайнера

МТС , крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, подвел итоги всероссийского конкурса для юных кутюрье в рамках творческо-благотворительного проекта «Поколение М». Из тысяч работ, загруженных участниками на сайт pokolenie.mts.ru, дизайнер Игорь Гуляев признал лучшими эскизы 18-летних оренбурженок, сестер Алтынай и Кумисай Шариповых.

Шанс для молодых дизайнеров

В течение творческого сезона дети и подростки со всей страны учились рисовать, петь, фотографировать и танцевать по видеоурокам на сайте «Поколения М», а затем отправляли свои работы на конкурсы в разных творческих номинациях проекта. Таланты участников оценивали настоящие знаменитости — режиссер «Ералаша» Борис Грачевский , создатели культового мультсериала «Смешарики», педагоги творческой студии «Непоседы» и другие мэтры культуры и искусства. Творческим заданием в номинации «FashionПоколение М» было создание модного эскиза, и, по мнению «звездного» наставника проекта, известного российского кутюрье Игоря Гуляева, лучше всех с ним справились сестры Шариповы из Оренбурга.

Творческие способности девочек ярко проявились еще в детстве: в три года близнецы самостоятельно научились рисовать, с третьего класса посещали кружок по дизайну одежды, делали подарки ручной работы для близких, закончили музыкальную школу по классу фортепиано. Про конкурс девушки узнали из социальной сети ВКонтакте — увидели анонс в группе «Поколения М», и решили попробовать свои силы, придумав несколько сценических образов для певицы Полины Гагариной

«Мы с сестрой с детства создаем наряды — сначала на бумаге, потом воплощаем идеи в жизнь, даже платья шьем себе сами. Когда прочитали про конкурс, сразу поняли, что это шанс для молодых дизайнеров, который, наверное, бывает раз в жизни. Сообщение о победе пришло во время смены в лагере, где мы с сестрой были вожатыми. Я радовалась так, что дети подбегали и спрашивали, что случилось, а потом поздравляли нас. Главное — верить в себя и свои цели, это окрыляет и дает вдохновение», — рассказывает Алтынай Шарипова.

«Сейчас мы с Алтынай учимся в художественном колледже в Оренбурге на отделении «декоративно-прикладное искусство» и очень благодарны своим педагогам, которые дали возможность поверить в себя, направляли и помогали. Мы мечтаем создать собственный бренд и открыть арт-студию, где будем учить детей и взрослых творить», — добавляет ее сестра Кумисай.

Пропуск в мир высокой моды

Эскизы, созданные девушками, стали пропуском в мир высокой моды: уже в августе Алтынай Шарипова, занявшая первое место в конкурсе «Поколение М Fashion», отправится в Москву, на стажировку в модный дом Игоря Гуляева, а Кумисай, которой досталась «бронза», получит памятные подарки от проекта «Поколение М».

«Оренбуржье в этом году стало настоящей «кузницей» художественных талантов «Поколения М». Сестры Шариповы вошли в тройку лучших юных модельеров, а рисунок Лизы Барсуковой, 11-летней школьницы из Саракташа, был выбран для иллюстрации сборника русских классиков, который осенью выйдет в издательстве ЭКСМО. — отметил директор филиала МТС в Оренбургской области Егор Фисюк . — Я очень рад, что в очередной раз в рамках такого большого проекта мы демонстрируем, что шанс быть замеченным есть у каждого ребенка независимо от того, где он живет — в столице или в небольшом поселке. Чтобы учиться у лучших педагогов страны, развивать таланты и выходить на новые уровни творческого развития, достаточно лишь иметь доступ в интернет. Не сомневаюсь, что победа в «Поколении М» для наших юных художников станет не только большим личным достижением, но первым успешным шагом к любимой профессии».

Все участники конкурса уже стали частью большого благотворительного движения «Поколения М» и своим творчеством помогли тяжелобольным сверстникам. Каждую загруженную на сайт работу, лайк или репост в официальных сообществах проекта в социальных сетях МТС конвертирует в реальные деньги по курсу «1 действие = 1 рубль» и направит на помощь детям, нуждающимся в лечении.

О проекте «Поколение М»

Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» придуман и реализуется компанией МТС, объединяя в себе идею развития творческих способностей ребят по разным направлениям искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.