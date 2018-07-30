«Ушла целая эпоха». Нижегородцы попрощались с любимым клубом

— Пришло время рассказать вам грустную новость… К большому сожалению, наш проект «Besso UP» закрывается. Нам очень грустно, ведь на протяжении 10 лет мы формировали ваш музыкальный вкус лучшей музыкой в городе, старались создавать незабываемую атмосферу, радовали вас дымными кальянами, вкусной кухней… Заканчивается целая эпоха… Поэтому мы объявляем самые жаркие выходные за всю историю. Эта глава нашей книги заканчивается, приходи — перевернем эту страницу вместе, — сообщили на официальной странице заведения в соцсети «Вконтакте».

Нижегородцы пришли проститься с любимым клубом.

— Это было прекрасно, ребят. Спасибо за всё! — написала Кристина Разумовская.

— Спасибо #bessoup за прекрасное и взрывное время. Я безумно благодарен этому месту за то, кем сейчас являюсь, за то, что именно в этих стенах воспитался мой музыкальный вкус и за знакомство с нереально крутыми людьми, — поделился Михаил Шишкин

— Это целая история. У каждого своя. Бессонница объединила столько людей, столькому научила, дала столько опыта — разного. Но, это бесценно. Дала столько знакомств, друзей, историй. Спасибо за все, — написала miura_ladygina.

— Ровно год и 9 месяцев прошло с тех пор, как я первый раз вышел на смену в это заведение. Чисто случайно, подменить другана. Бессонница стала для меня вторым домом. Каждые выходные я работал там, а иногда просто приезжал по будням под вечер, когда мне было хреново, зная, что на смене по-любому будет кто-то из своих. Там меня всегда накормят, напоят вкусным кофе и сделают отличный кальян. Бессо помогла мне пережить очень непростую ситуацию в моей жизни, о которой знают немногие. Я не знаю, что бы сейчас было со мной, если бы осенью 2016 я не попал туда. Но самое главное — это люди. Блин, как же я вас всех люблю! Сегодня бессонница закрылась навсегда. Отвечаю, я прослезился, когда Мгер играл последний трек в этих стенах, — рассказал smirnov_mishaa.