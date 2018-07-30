Ещё
Воронежцев позвали на благотворительный забег
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Воронежцев позвали на благотворительный забег 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В ближайшее воскресенье, 5 августа, в Воронежском центральном парке пройдет благотворительный забег «Достигая цели!».
Забеги будут организованы на три дистанции — 500 м для детей от 6-ти до 13-ти лет, 1520 м — для тех, кто старше 10 лет и классическая «пятикилометровка». В рамках забега, посвященного Дню железнодорожника, будет работать площадка по приему нормативов ГТО, мини-турниры, мастер-классы, выступления музыкальных и творческих коллективов.
С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.
АиФ: последние новости
А в глазах – старый Воронеж. Какие тайны хранит довоенный город Орловцев зовут в «Плешковскую мастерскую» В Воронежской области шесть человек заболели корью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»5
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»18
«Ну и губы!»: изменения во внешности Алины Кабаевой разочаровали поклонников32
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры1
Самые страшные фильмы1
Видео
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
22:13
Актеры, внезапно пропавшие с экранов
Кино
10:36
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры
Кино
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
05:30
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Кино
10:32
Что готовы делать актеры, чтобы сняться в кино
Кино
03:00
Кто спас «Рабу любви»
Кино
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение