Воронежцев позвали на благотворительный забег

В ближайшее воскресенье, 5 августа, в Воронежском центральном парке пройдет благотворительный забег «Достигая цели!».

Забеги будут организованы на три дистанции — 500 м для детей от 6-ти до 13-ти лет, 1520 м — для тех, кто старше 10 лет и классическая «пятикилометровка». В рамках забега, посвященного Дню железнодорожника, будет работать площадка по приему нормативов ГТО, мини-турниры, мастер-классы, выступления музыкальных и творческих коллективов.

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.