Кровожадные клещи покусали 2835 жителей Карелии

Специалисты обнародовали эпидемиологическую ситуацию по клещевым инфекциям, передает «Инфореактор».

В 2018 году с весны в Карелии клещи покусали 2835 человек. Обратим внимание, что из них насекомые покусали 587 детей. Всего в Петрозаводске зарегистрировано 1216 обращений, среди которых — 209 у несовершеннолетних.

Данная ситуация, по версии Роспотребнадзора по Карелии, не выходит за пределы прошлого года.

Заметим, что всего были зафиксировано 15 случаев клещевого энцефалита и 20 — клещевого бореллиоза, что также меньше чем за 2017 год.

Ведомство напоминает, что заразиться можно от собак, а также в лесопарках и даже на огородах. Не рекомендуется контактировать с цветами и ветками, чтобы не подцепить опасного пассажира.