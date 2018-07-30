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В ДК «Берендей» расскажут о развитии творческого потенциала
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В ДК «Берендей» расскажут о развитии творческого потенциала 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В Доме культуры «Берендей» руководитель студии эстрадно-джазового вокала «Сила голоса» Елена Агафонова расскажет о развитии творческого потенциала.
— Елена научит уверенно держаться на сцене, поделится опытом креативного ведения социальных сетей. Встреча может быть интересна людям, которые давно хотели попробовать себя в музыке, в исполнении эстрадных и джазовых композиций, которые считают, что у них нет слуха или голоса, но очень хотят петь. Также приглашаем родителей, которые сомневаются в талантах своих детей, но хотели бы отдать их учиться в студию, — отметили в пресс-службе ДК «Берендей».
Елена Агафонова окончила государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства по специальности «артист, вокалист, педагог, руководитель творческого коллектива», является неоднократным лауреатом конкурса «Рояль в джазе» в номинации «вокал», лауреатом других международных вокальных конкурсов.
Мероприятие пройдет 8 августа в 18.00, вход свободный. ДК «Берендей» находится по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 76. (ео)
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