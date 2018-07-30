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Фестиваль Syntposium объявил «нордическую» программу
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Фестиваль Syntposium объявил «нордическую» программу 

Lenta.ru 1 час назад
Международный фестиваль изобретательной музыки и музыкальных изобретений Syntposium представил программу The Nordics, созданную совместно с Северными странами. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Участниками проекта станут норвежский трубач и композитор Нильс Петтер Молвер, финнская группа Amnesia Scanner, шведский музыкант Evigt Mörker, датский композитор и дизайнер Ким Бъорн, финнский дуэт Pink Twins, музыкант из Хельсинки Rasmus Hedlund, шведская компания — производитель электроники Teenage Engineering, исландский продюсер Yagya, финнская исполнительница Lau Nau, датская артистка Астрид Зонн и другие.
Программа направлена на популяризацию культуры стран северной Европы в России. Проект реализуется при поддержке посольства Королевства Швеции в Москве, посольства Финляндии в Москве, посольства Королевства Норвегия в Москве, посольства Королевства Дания в Москве, представительства Фарерских Островов в Москве и посольства Исландии в Москве.
Syntposium пройдет в Москве с 29 августа по 2 сентября. Билеты можно приобрести на сайте.
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