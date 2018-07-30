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Как в тропиках: в Ботаническом саду УрО РАН из-за июльской жары бегонии покраснели и кактусы зацвели
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Как в тропиках: в Ботаническом саду УрО РАН из-за июльской жары бегонии покраснели и кактусы зацвели 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Этим летом в Ботаническом саду УрО РАН особенно красиво: не слишком холодная зима и жаркий июль для растений оказались весьма благоприятными. Так что сейчас самое время наслаждаться зрелищем настоящей тропической экзотики в Екатеринбурге.
— Активно плодоносят гигантские мандарины, апельсины, лимоны, папайя, развивается ананас, — рассказала заведующая Оранжерейным комплексом Марина Завьялова. — Бегонии образовали райские заросли: вследствие солнечной погоды листья стали ярче и наряднее. Потрясающе отреагировали на жаркую погоду папоротники. Цветут кактусы, и, что удивительно, зацвели несколько кустов камелии, которые обычно цветут зимой и весной, но, вероятно, они так отреагировали на прохладный июнь.
Полюбуйтесь на эту красоту — недавно в оранжереях сада сделали новую фотосессию, публикуем подборку из нескольких фото.
И, кстати, совсем скоро, 17 и 18 августа, увидеть цветущий рай своими глазами смогут все желающие. Обычно сад работает только в будние дни в рабочее время, но в День города делает исключение. В этом году для любителей ботаники организовали особую программу: по цене единого билета можно будет пройти на экскурсии в оранжереи, посетить мастер-класс по целебным травам, поучаствовать в экскурсиях-квестах в парке сада и оценить коллекцию музея Ботанического сада, который в этом году отметит 82-летие. Будет отдельная программа для родителей, которые придут с детьми в колясках. Подробную программу можно посмотреть здесь. Чем ещё можно заняться в День города в Екатеринбурге, смотрите в нашем обзоре.
В Ботаническом саду напомнили, что в этом году очень много белок, так что есть смысл захватить с собой фундук, кешью, бразильский или грецкий орех. Белки и дети будут счастливы.
В оранжереях сада круглый год есть чему удивляться — так, в марте мы писали о том, как раскрывается «дьявольский язык», испускающий «трупный запах».
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