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300 бутылок, скотч и пена: на Южном Урале спасатели поймали школьников на самодельном плоту
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300 бутылок, скотч и пена: на Южном Урале спасатели поймали школьников на самодельном плоту 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В Озёрске дети построили плот из пластиковых бутылок, украсили его логотипами Gucci и отправились в путешествие. Добраться до пункта назначения гангста-морякам не удалось. Школьников увидели горожане, которые вызвали полицию и спасателей.
Школьники сделали плот из пластиковых бутылок, скотча и монтажной пены
Ребята готовились к путешествию почти три месяца. На сэкономленные карманные деньги они купили 300 пятилитровых бутылей воды, скрепили их с помощью скотча и строительной пены. Над плотом школьники установили хендмейдовский шатёр из плёнки, раскрашенной в цвета бренда Gucci.
Видео: Дмитрий Дегтярь/Vk.com, Станислав Воденко/Vk.com  Сплавляться мореходы решили по озеру Большая Нанога. Но путь был недолгим. Их заметили отдыхающие и сотрудники полиции.
— Вечером нам поступил звонок из дежурной части, что на озере находятся трое детей на самодельном плавсредстве, — сообщил начальник службы спасения Озёрска Владимир Мошняга. — На плоту оказались трое мальчиков 15, 13 и 8 лет. Их пересадили в лодку спасателей, доставили на берег и передали сотрудникам полиции.
Алые паруса появились на озере Большая Нанога
Школьников передали сотрудникам полиции
Оказалось, что ребята хотели добраться по озеру до садового товарищества. Спасатели и полицейские похвалили школьников за необычную идею, но предупредили, что плавать на таких плотах без специальных жилетов и без присмотра взрослых опасно.
В эти выходные в Челябинске на «путинском» пляже возле ДК ЧТПЗ утонул ребёнок. Городские власти заявили о том, что купаться там было запрещено.
14 июля на озере Сугояк у посёлка Лазурный утонул восьмилетний мальчик. Ребёнок вместе с отцом и его новой семьёй купался на диком пляже.
На прошлой неделе 74.ru побывал на платных и бесплатных пляжах Челябинска. Мы оценили чистоту, удобство, безопасность каждого из них и подвели результаты тест-драйва.
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