300 бутылок, скотч и пена: на Южном Урале спасатели поймали школьников на самодельном плоту

В Озёрске дети построили плот из пластиковых бутылок, украсили его логотипами Gucci и отправились в путешествие. Добраться до пункта назначения гангста-морякам не удалось. Школьников увидели горожане, которые вызвали полицию и спасателей.

Школьники сделали плот из пластиковых бутылок, скотча и монтажной пены

Ребята готовились к путешествию почти три месяца. На сэкономленные карманные деньги они купили 300 пятилитровых бутылей воды, скрепили их с помощью скотча и строительной пены. Над плотом школьники установили хендмейдовский шатёр из плёнки, раскрашенной в цвета бренда Gucci.

Видео: Дмитрий Дегтярь/Vk.com, Станислав Воденко/Vk.com Сплавляться мореходы решили по озеру Большая Нанога. Но путь был недолгим. Их заметили отдыхающие и сотрудники полиции.

— Вечером нам поступил звонок из дежурной части, что на озере находятся трое детей на самодельном плавсредстве, — сообщил начальник службы спасения Озёрска Владимир Мошняга. — На плоту оказались трое мальчиков 15, 13 и 8 лет. Их пересадили в лодку спасателей, доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Алые паруса появились на озере Большая Нанога

Школьников передали сотрудникам полиции

Оказалось, что ребята хотели добраться по озеру до садового товарищества. Спасатели и полицейские похвалили школьников за необычную идею, но предупредили, что плавать на таких плотах без специальных жилетов и без присмотра взрослых опасно.

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