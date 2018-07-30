15 великих русских, которых вдохновил Крым

На карте каждой страны есть место, в котором по-настоящему раскрылись таланты её творцов. В Великобритании — это Озёрный край, во Франции — Париж и его окрестности, в Германии — Гессен и Саксония, а вот в России на ум приходит Крым. Незабываемые виды и дух полуострова вдохновили многих русских поэтов, писателей и художников на создание бессмертных шедевров. На кого из них Крым произвёл особенное впечатление?

Александр Сергеевич Пушкин

«Наше всё», Солнце русской поэзии оказался в Крыму из-за опалы и благодаря семейству героя Отечественной войны 1812 года Николая Раевского. В компании генерала и его очаровательных дочерей Пушкин начал своё путешествие из Тамани. Он посетил здесь Керчь, античные развалины которой только разочаровали его, и Феодосию, показавшуюся ему просто большим купеческим городом. Однако самое глубокое впечатление на поэта произвёл Гурзуф, особенно древняя гора Аю-Даг: здесь из-под пера Пушкина вышла элегия «Погасло дневное светило», начало «Кавказского пленника», стихотворение «Нереида». По дороге из гостеприимного Гурзуфа Пушкин и его спутники посетили древний Монастырь Святого Георгия, который также отпечатался в памяти поэта. По пути на север Пушкин достиг места в Крыму, благодаря которому связь поэта и полуострова сегодня известна каждому — древнюю ханскую столицу Бахчисарай. Хотя ветшающий ханский дворец и мечети выглядели удручающе, Александра Сергеевича поразила услышанная здесь легенда о дворцовом «Фонтане слёз», и она легла в основу знаменитой поэмы «Бахчисарайский фонтан». Интересно, что крымские впечатления сопровождали Пушкина и в пору его творческой зрелости: их можно найти в нескольких строфах из « Евгения Онегина ».

Антон Павлович, чрезвычайно любопытный и наблюдательный, буквально «впитывал» всё, что видел и слышал во время своих поездок в Крым. Он бывал здесь в разных городах, однако по-настоящему привязался к Ялте, её размеренной курортной жизни и крымским татарам, которых очень уважал и нередко гостил. Сначала писатель бывал в Крыму только в качестве туриста и отдыхающего, однако с 1894 года, когда «чахотка» обострилась, посещения курорта стало жизненно необходимым. В Ялте писатель обзавёлся собственным домом — «Белой дачей», сад вокруг которой он высадил сам. Кстати, хотя Чехов вложил немало сил и средств в строительство дома, он не любил его и называл «тюрьмой», а сам уединялся на другой даче, в Гурзуфе. Здесь, как считается, родились всемирно известные «Три сестры». В ялтинском доме Чехова бывали многие тогдашние знаменитости: Куприн, Бунин и даже Максим Горький . Здесь же развивались отношения между Чеховым и актрисой Ольгой Книппер , ставшей супругой писателя в 1901 году. Под впечатлением о ялтинской жизни Антон Павлович создал один и самых известных своих рассказов — «Даму с собачкой».

Лев Николаевич Толстой впервые оказался в Крыму в качестве артиллерийского офицера: в ноябре 1854 года он был по собственному желанию направлен в Севастополь, чтобы принять участие в его обороне. Молодой офицер сражался на самом ответственном участке, знаменитом четвёртом бастионе. Живые картины бомбардировок, смелых вылазок и жизни в осаждённом городе легли в основу написанных там же первых серьёзных рассказов писателя: «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае» и «Севастополь в августе 1855 года». Толстой искренне восхищался героизмом и стойкостью русских людей, до последнего защищавших город и, кроме того, впервые пришёл к выводу об отсталости крепостной России и необходимости перемен. В Крым писатель вернулся только через 30 лет, в 1885 году он сопровождал больного князя Урусова. Третье и последнее посещение Крыма состоялось в 1901-1902 гг., где остановился в Гаспре у графини Паниной. В Крыму Толстой работал над «Хаджи Муратом», а также встречался с Горьким, Куприным и Чеховым, с которым провёл немало вечеров. Даже когда Толстой тяжело заболел, Чехов навещал великого писателя и подолгу беседовал с ним о литературе.

Александр Иванович Куприн

Впервые ещё никому не известный журналист Александр Иванович Куприн оказался в Крыму в 1900 году. Именно тогда он попал в круг Антона Павловича Чехова и уже в нём познакомился с Буниным и Горьким. Считается, что без этих судьбоносных крымских знакомств Куприн так никогда бы не сформировался как настоящий писать. Но Крым оказал на творчество Александра Ивановича и другое, привычное уже действие: в полюбившейся ему Балаклаве он наблюдал жизнь во всех её проявлениях. Здесь он специально вступил в артель к рыболовам-грекам, чтобы точнее описать их быт. В результате, на свет появился цикл рассказов «Лестригоны» — так в гомеровской Одиссее назывались древние жители мифических земель, описание которых считается первым упоминанием Крыма в истории. Сама атмосфера полуострова вдохновляла писателя: здесь он создал знаменитые «В цирке», «Трус», «На покое». А самое известное произведение, написанное под впечатлением от Крыма — «Белый пудель». Куприн планировал навсегда обосноваться в Балаклаве, особенно его увлекала идея разбить здесь свой «сад на камнях». В перерывах между приготовлениями к строительству и посещением питейных заведений он писал рассказ «На глухарей», работал над «Видом с высоты Ай-Петри», «Восточной легендой» и «Ялтинским жанром».

Максим Горький

Талант Максима Горького ( Алексей Максимович Пешков ) отчасти «ковался» в Крыму. Сюда народный писатель попал в 1891 году во время своего «хождения по Святой Руси». Горький исходил полуостров вдоль и поперёк, всюду наблюдая за течением жизни и пробавляясь случайным заработком. В Симферополе ему довелось поработать над созданием кафедрального собора, недалеко от Бахчисарая — мостить дорогу, а в Ялте — разгружать баржи и пароходы. Впечатления от жизни на полуострове, а также великолепные пейзажи, виденные им в южной части Крыма дали жизнь многим рассказам. Основой же для этих рассказов были легенды, которые автор слышал на привалах или гостя у случайных хозяев. В старинном Бахчисарае слепой татарин поведал ему легенду, ставшую впоследствии рассказом «Хан и его сын», здесь же он услышал будущую «Легенду о соколе». Став признанным маститым писателем, Горький не раз возвращался в Крым, где встречался с Чеховым. В советское время признанный классик, вернувшись с острова Капри, уделял большое внимание преображению Крыма во «всесоюзную здравницу».

Творчество лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина невозможно представить без Крыма: полуостров стал колыбелью его таланта. Именно в Севастополь в 1889 году прибыл восемнадцатилетний Бунин в самом начале своей журналистской и писательской карьеры. Сюда его влекла любовь к Пушкину и рассказы отца — ветерана Крымской войны. В пору зрелости Иван Алексеевич особенно любил останавливаться у Чехова в Ялте: здесь он мог найти кров и беседы, наполненные тонким юмором и проницательными замечаниями. Крымским наблюдениям Бунин обязан целым рядом ярких стихотворений, таких как «Вино», Кипарисы», «Купальщицы» и «К прибрежью моря длинная аллея». Именно в Крыму развился талант Бунина — пейзажиста, мастерски описавшего Чёрное море. Позднее, в эмиграции Бунин с теплотой вспоминал время, проведённое на полуострове, в пору, когда раскрывались его писательские и поэтические способности. В автобиографическом романе Бунина «Жизнь Арсеньева» также нашлось место для крымских воспоминаний.

Впервые в жизни автор «Алых парусов» и «Бегущей по волнам» увидел Крым с борта парохода «Платон», на котором служил юнгой. Опыт работы во время каботажного плавания вдоль берегов полуострова, а также впечатления от портов Ялты и Феодосии легли в основу будущего романа «Алые паруса». Александр Гриневский вернулся на полуостров в 1923 году в ходе туристической поездки, в ходе которой написал рассказ «На облачном берегу». Возвращение в места моряцкой юности натолкнули писателя на мысль обосноваться в Крыму. Он выбрал для себя Феодосию. Атмосфера южного города стала той необходимой для творчества средой, в которой родились замечательные произведения Грина-мечтателя: «Золотая цепь», «Дорога никуда», «Джесси и Моргиана» и другие. В 1930 году писатель по совету врача перебрался в Старый Крым в восточной части полуострова. Здесь, продолжая работу над главным детищем своей жизни, романом «Недотрога», он умер в 1932 году.

Владимир Владимирович Маяковский

Знаменитый поэт Владимир Владимирович Маяковский впервые прибыл в Крым в 1913 году для участия в Олимпиаде Футуризма, организованной Вадимом Баяном. Тогда Маяковскому, прибывшему на «состязания» вместе с поэтом Игорем Северяниным , на полуострове ужасно не понравилось. Он писал, что в Ялте скучно, точно «у эскимоса в желудке» и предлагал поскорее убираться из этого «склепа». Совсем с иным настроем вернулся поэт сюда в 1924 году. Теперь он прославлял «Всесоюзную здравницу», только начинавшую развивать «Людей ремонт, ускоренный в огромной крымской кузнице». На разный лад восхваляя в своих стихотворениях-агитках крестьянские санатории на месте великокняжеских и царских дворцов, он, тем не менее, не забывал восхищаться красотами Крыма, в особенности Евпатории, Алушты и Гурзуфа. Маяковский и сам был не прочь отдохнуть на новых курортах, а параллельно и подзаработать: привыкший к импровизациям поэт множество раз выступал для отдыхающих и очень гордился, когда Совнарком ввиду большой идеологической значимости его выступлений постановил освободить его «гастроли» от налогов.

Владимир Владимирович Набоков

В отличие от многих героев этой статьи, Владимир Владимирович Набоков попал в Крым не по своей воле. После Октябрьской революции семейство видного члена партии Кадетов Владимира Дмитриевича Набокова решило направить сыновей в Крым, подальше от петроградских волнений. Пребывание Владимира и его брата Сергеем в Крыму затянулось: к ним успели присоединиться мать и отец, не дождавшийся контрреволюционного удара. В Крыму, превратившемся в один из центров Белой России, Набоковы сняли дом напротив Ливадийского дворца и вели вполне светскую жизнь. Юный Владимир тем временем пополнял свою коллекцию бабочек, готовился к учёбе в Лондоне и писал стихи. В местной периодике даже вышли его «Бахчисарайский фонтан» и «Ялтинский мол». Свою жизнь в удивительно «нерусском Крыму» Набоков описал в русскоязычной автобиографии «Другие берега».

В крымской Феодосии поселился ещё отец великого художника, Константин Гаврилович Гайвазовский. Именно в этом многонациональном городе-порте прошло небогатое детство Ивана Константиновича, отсюда от отправился на учение в Петербург и сюда он вернулся на три года после получения Золотой медали в Императорской академии художеств. В Феодосии были созданы первые его характерные «марины», здесь он вдохновлялся красотой местной природы, экспериментировал с различным освещением. Так уже в начале его самостоятельной карьеры появились незабываемые картины «Лунная ночь в Гурзуфе» и «Морской берег». Айвазовский работал также на благо Черноморского флота, создавая как исторические («Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями», Чесменский бой») так и современные батальные полотна («Синопский бой»). Особое место в творчестве Айвазовского занимает «пушкинская тема» — связь великого поэта и Крыма, Чёрного моря. Айвазовский, имея возможность посетить все тропы, которыми хаживал Александр Сергеевич, написал серию вдохновенных полотен, самая известная из которых — «Прощание Пушкина с Чёрным морем» (1877 год). Сегодня в Феодосии в большом доме, некогда принадлежавшем художнику, работает музей, где собраны множество картин этого плодовитого автора.

Марина Цветаева, Русский поэт, писатель, художник и критик Максимилиан Волошин, обожавший Париж и посетивший множество городов мира, родным всё же считал крымский Коктебель. Впоследствии он писал, что местные пейзажи — одни из самых красивых в его жизни. В Коктебеле семье поэта и художника владела большим домом. В пору творческой зрелости Волошина его Дом Поэта превратился в настоящий центр русской культуры, ведь здесь собирались самые видные творцы Серебряного века: Валерий Брюсов Николай Гумилёв , Александр Блок, Андрей Белый . Сам же Волошин поражал современников своими разнообразными талантами: никогда не учившись живописи, он создал замечательные акварели окрестностей Коктебеля, причём на манер японских граверов подписывал свои работы короткими стихотворениями. Волошин создавал и вполне самостоятельные стихотворные произведения, многие из которых были посвящены Крыму и его дому в Коктебеле. В годы советской власти Дом Поэта не был национализирован и отобран у владельца. При поддержке наркома Луначарского в нём Волошин открыл дом отдыха для деятелей науки и культуры.

Знаменитый русский баталист Франц Алексеевич Рубо, одесский француз, посвятил все свои творческие силы увековечению подвигов российского оружия. В Москве он известен благодаря монументальной «Панораме Бородинской битвы», а в Севастополе находится его шедевр «Оборона Севастополя», конечно, тоже панорама. Заказ на создание полотна о Крымской войне Рубо получил в 1901 году. Для точного воспроизведения сражения за Малахов Курган художник отправился в Севастополь, где работал с историческими документами, очевидцами и «натурой». Получив одобрение на общий эскиз в Петербурге, он завершил работу в Мюнхене, где баталисту помогала целая артель немецких художников. По желанию высочайшего заказчика Рубо сделал изображения моряков и солдат менее «портретными» и убрал фигуру Нахимова. Позднее его первоначальный замысел был воплощён, но при каких обстоятельствах! В 1942 году полотно сильно пострадало во время второй в истории осады Севастополя: хранители музея и бойцы успели спасти лишь около 80% Панорамы. Когда после войны советские художники-реставраторы взялись за восстановление полотна, они возвратили на него фигуру Нахимова и даже «добавили» матроса Кошку.

Исаак Ильич Левитан поехал в Крым, быстро набиравший популярность среди российских элит в 1886 году. Для Левитана это была и увеселительная прогулка (он недавно заработал неплохие деньги у Саввы Мамонтова ) и попытка новых поисков. До этого момента он писал только пейзажи в окрестностях Москвы. По почти единодушному мнению искусствоведов, эта поездка стала настоящим открытием «нового Крыма», отличного от торжественно-монументального у Айвазовского. Левитан в Крыму обратился не к «лицевой» стороне полуострова, проигнорировав и красоты моря, и великолепные дворцы. Его привлекала крымская «изнанка»: самые незатейливые виды он умел превратить в незабываемые полотна. Считается, что за время своей крымской поездки Левитан успел посетить Ялту, Массандру, Алупку и Гурзуф, оставив несколько картин, например, одну из самых знаменитых — «В крымских горах», или «Дворик в Ялте». В 1899 году Левитан, уже объездивший немало городов и весей, вернулся в Крым зрелым мастером. Теперь он переносил на полотно свои опыты от знакомства с творчеством импрессионистов, создав созвучные им «Весна в Крыму» или «Сумерки. Стога».

В крымской Феодосии началось «учение» знаменитого мастера света Архипа Ивановича Куинджи. Юноше из небогатой семьи посоветовали отправиться к известному маринисту Айвазовскому, но здесь Архипа ждало разочарование: ему доверили только растирать краски. Однако время в Феодосии не пропало даром: в 1868 году он неожиданно продемонстрировал публике свой талант, выставив крымский пейзаж — «Татарскую деревню при лунном освещении на южном берегу Крыма». Юного художника заметили, позволив быть вольным слушателем в Императорской Академии художеств, с ним познакомились знаменитые «Передвижники», заметив в его работе «социальный подтекст». До 1882 года продолжался творческий взлёт Куинджи, после чего художник неожиданно для всех исчез из художественного мира. Свое самовольное «изгнание» он проводил на Кавказе и в Крыму, где обзавёлся сначала землёй, потом домами и даже стал хозяином целого поселения — посёлка Кикинеиз. Именно в Крыму Архип Иванович продолжал свои эксперименты с красками и светом, выработав полностью самостоятельный стиль. Крымские работы Куинджи, такие как «Лунная ночь на море» или «Красный закат» отличаются особыми световыми эффектами.

Русский импрессионист Константин Алексеевич Коровин по-настоящему писал именно в двух местах: на родине течения, во Франции и в любимом Крыму. Художник обосновался на полуострове при активном содействии друга, Антона Павловича Чехова. Писатель даже был готов уступить Коровину свою «уединённую» дачу в Гурзуфе, однако она художнику не подошла. Вскоре он в 1912 году всё же построил по собственному проекту дом «Саламбо», где часто работал и принимал знаменитых гостей. Примечательно, что Коровин в Крыму писал не только замечательные пейзажи («Ялтинский порт», «Севастопольский базар», «Гурзуф»), но и жанровые сцены («Бахчисарай») и натюрморты. В Крыму Коровину дышалось легко, и, самое главное, здесь был тот особенный свет, столь необходимый для неуловимого мгновения, столь любимого импрессионистами. Разумеется, внимание художника не остановилось на Ялте, он также написал несколько работ в Симферополе и Севастополе, где его задержала болезнь. Крыму и счастливому периоду творчества на полуострове отведено особое место в мемуарах художника, написанных в эмиграции.