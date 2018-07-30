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С писателем Владимиром Войновичем простились в Москве
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С писателем Владимиром Войновичем простились в Москве 

Авторадио 3 часа назад
Фото: MosDay.ru
Церемония прошла в Центральном Доме литераторов. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище. Писатель скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни. Войнович написал такие романы, как «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042» и «Монументальная пропаганда». Кроме того, Войнович написал текст к песне «Четырнадцать минут до старта», ставшей впоследствии неофициальным гимном космонавтики. В советские годы подвергался давлению из-за диссидентской деятельности. В 1981 году его лишили гражданства. Войнович смог вернуться в страну в 1990 году.
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