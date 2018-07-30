Нужно расставить приоритеты: сенатор от Зауралья советует найти деньги на смету для детской больницы

Елена Перминова участвовала в заседании правительства, а потом ответила на вопросы журналистов

Подходы для проектирования крупных объектов одинаковы во всех регионах, как и их стоимость, а вот приоритеты каждый субъект определяет сам, отметила на пресс-конференции с журналистами Елена Перминова. Сенатор от Курганской области в Совете Федерации РФ , после участия на вопрос 45.ru отметила, что для Зауралья как никогда важно построить две больницы и без готовой проектно-сметной документации на строительство детской поликлиники или корпуса онкологического диспансера мечтать о финансировании проектов даже не стоит.

— Поскольку у нас всегда ограничены средства, мы строили школы, детские сад. С детской поликлиникой вопрос хоть как-то решается, есть проектно-сметная документация. Но сейчас для нашей области как никогда важно теперь построить детскую больницу. Очень серьёзный вопрос с онкозаболеваниями, и, чтобы решить эту проблему (кроме выявления рака на ранних стадиях), назрела необходимость строительства хирургического отделения онкологического центра, — отметила Перминова.

Для строительства любого из этих важных объектов нужна проектно-сметная документация, с которой можно будет запросить сумму из федерального бюджета на строительство.

— Если нет проекта, нам что говорить: «Нам надо»? А сколько надо? Это нужно обосновать и доказать, — сказала сенатор, добавив, что пока нельзя назвать даже примерную стоимость проекта.