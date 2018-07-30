Ещё
Нужно расставить приоритеты: сенатор от Зауралья советует найти деньги на смету для детской больницы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Нужно расставить приоритеты: сенатор от Зауралья советует найти деньги на смету для детской больницы 

45.ru 6 часов назад
Фото: 45.ru
Елена Перминова участвовала в заседании правительства, а потом ответила на вопросы журналистов
Подходы для проектирования крупных объектов одинаковы во всех регионах, как и их стоимость, а вот приоритеты каждый субъект определяет сам, отметила на пресс-конференции с журналистами Елена Перминова. Сенатор от Курганской области в Совете Федерации РФ, после участия на вопрос 45.ru отметила, что для Зауралья как никогда важно построить две больницы и без готовой проектно-сметной документации на строительство детской поликлиники или корпуса онкологического диспансера мечтать о финансировании проектов даже не стоит.
— Поскольку у нас всегда ограничены средства, мы строили школы, детские сад. С детской поликлиникой вопрос хоть как-то решается, есть проектно-сметная документация. Но сейчас для нашей области как никогда важно теперь построить детскую больницу. Очень серьёзный вопрос с онкозаболеваниями, и, чтобы решить эту проблему (кроме выявления рака на ранних стадиях), назрела необходимость строительства хирургического отделения онкологического центра, — отметила Перминова.
Для строительства любого из этих важных объектов нужна проектно-сметная документация, с которой можно будет запросить сумму из федерального бюджета на строительство.
— Если нет проекта, нам что говорить: «Нам надо»? А сколько надо? Это нужно обосновать и доказать, — сказала сенатор, добавив, что пока нельзя назвать даже примерную стоимость проекта.
45.ru: последние новости
В Кургане отремонтируют 50 объектов для детей на 176 миллионов рублей Певица из Кургана исполнит гимн Универсиады, написанный Максимом Фадеевым В Кургане открылся школьный базар
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, внезапно пропавшие с экранов4
Самые страшные фильмы1
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры3
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»18
Зарубежные группы, которые обожали в СССР47
Видео
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
22:13
Актеры, внезапно пропавшие с экранов
Кино
10:36
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры
Кино
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
05:30
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Кино
10:32
Что готовы делать актеры, чтобы сняться в кино
Кино
03:00
Кто спас «Рабу любви»
Кино
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение