Бердников проверил, как отдыхают дети и ремонтируются дворы

Глава городской администрации Дмитрий Бердников на днях проверил, как обстоит дело с ремонтом на придомовых территориях. В частности, по адресу: улица Советская, 47 мэр ознакомился с планами замены асфальтобетонного покрытия, бордюров, тротуаров и ограждений. Бердников оценил идею строительства спортивной площадки с резиновым покрытием для игры в волейбол и баскетбол и поля для мини-футбола. Все это будет построено до 25 августа по предложениям жителей близлежащих домов.

«Мы вместе с иркутянами формируем комфортную городскую среду, поэтому важно учитывать мнения и замечания каждого жителя, реализовывать их идеи. Когда горожане непосредственно участвуют в работах, то ко дворам они относятся как к собственному имуществу. Значит, берегут их и поддерживают порядок», — заявил мэр Иркутска.

Посмотрел Бердников и на завершившееся обновление дворов. Так, у дома по адресу: улица Маршала Жукова, 52 заменено дорожное покрытие, тротуары, оборудована парковка, отремонтированы лестницы и перила, установлены ограждения, скамейки и урны. А на дворовой территории по адресу: улица Ржанова, 3А отремонтирована аллея от школы вдоль жилых домов. Увиденное убедило главу города на мысль, что «подрядчики стали более ответственно относиться к работам». Бердников пояснил присутствующим журналистам, что у него «есть замечания», но он надеется, что они буду устранены «в рабочем порядке».

Всего на 2018 год в Иркутске запланирован ремонт 213 дворовых территорий. В этом году в областном центре будет отремонтировано 213 дворовых территорий, 117 из них — комплексно.

Побывал Дмитрий Бердников и в двух загородных оздоровительных лагерях «Байкал» и «Эколог», которые находятся в ведении муниципалитета. Познакомившись с отдыхающими подростками и осмотрев территорию каждого лагеря, глава города удовлетворенно отметил, что «условия в наших муниципальных лагерях улучшаются поэтапно».

«Эта работа будет продолжена и дальше, чтобы отдых в лагерях соответствовал всем современным нормам и учитывал разносторонние интересы ребят. Поэтому я сегодня дал поручение провести работу по дальнейшему улучшению материально-технической базы, подготовить лагеря к круглогодичному отдыху детей и подростков. После завершения летних смен в «Экологе» утеплят здание столовой, в «Байкале» в следующем году начнут строительство теплого корпуса и реконструкцию клуба», — сообщил Бердников.

По данным пресс-службы мэрии, на проведение летней кампании из городского бюджета выделено более 27 миллионов рублей, которые позволят организованно отдохнуть более 30 тысячам детей и подростков Иркутска.