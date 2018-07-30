Ещё
Бердников проверил, как отдыхают дети и ремонтируются дворы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Бердников проверил, как отдыхают дети и ремонтируются дворы 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава городской администрации Дмитрий Бердников на днях проверил, как обстоит дело с ремонтом на придомовых территориях. В частности, по адресу: улица Советская, 47 мэр ознакомился с планами замены асфальтобетонного покрытия, бордюров, тротуаров и ограждений. Бердников оценил идею строительства спортивной площадки с резиновым покрытием для игры в волейбол и баскетбол и поля для мини-футбола. Все это будет построено до 25 августа по предложениям жителей близлежащих домов.
«Мы вместе с иркутянами формируем комфортную городскую среду, поэтому важно учитывать мнения и замечания каждого жителя, реализовывать их идеи. Когда горожане непосредственно участвуют в работах, то ко дворам они относятся как к собственному имуществу. Значит, берегут их и поддерживают порядок», — заявил мэр Иркутска.
Посмотрел Бердников и на завершившееся обновление дворов. Так, у дома по адресу: улица Маршала Жукова, 52 заменено дорожное покрытие, тротуары, оборудована парковка, отремонтированы лестницы и перила, установлены ограждения, скамейки и урны. А на дворовой территории по адресу: улица Ржанова, 3А отремонтирована аллея от школы вдоль жилых домов. Увиденное убедило главу города на мысль, что «подрядчики стали более ответственно относиться к работам». Бердников пояснил присутствующим журналистам, что у него «есть замечания», но он надеется, что они буду устранены «в рабочем порядке».
Всего на 2018 год в Иркутске запланирован ремонт 213 дворовых территорий. В этом году в областном центре будет отремонтировано 213 дворовых территорий, 117 из них — комплексно.
Побывал Дмитрий Бердников и в двух загородных оздоровительных лагерях «Байкал» и «Эколог», которые находятся в ведении муниципалитета. Познакомившись с отдыхающими подростками и осмотрев территорию каждого лагеря, глава города удовлетворенно отметил, что «условия в наших муниципальных лагерях улучшаются поэтапно».
«Эта работа будет продолжена и дальше, чтобы отдых в лагерях соответствовал всем современным нормам и учитывал разносторонние интересы ребят. Поэтому я сегодня дал поручение провести работу по дальнейшему улучшению материально-технической базы, подготовить лагеря к круглогодичному отдыху детей и подростков. После завершения летних смен в «Экологе» утеплят здание столовой, в «Байкале» в следующем году начнут строительство теплого корпуса и реконструкцию клуба», — сообщил Бердников.
По данным пресс-службы мэрии, на проведение летней кампании из городского бюджета выделено более 27 миллионов рублей, которые позволят организованно отдохнуть более 30 тысячам детей и подростков Иркутска.
Фото: Сергей Мальгавко/РИА «Новости».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Мордовии пчелы «держат в страхе» жителей села На платном пляже в Челябинске за час пострадали три ребенка Александр Свинин: сотрудничество с компанией ЛУКОЙЛ способствует комплексному развитию региона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»5
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»18
«Ну и губы!»: изменения во внешности Алины Кабаевой разочаровали поклонников32
Самые страшные фильмы1
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры1
Видео
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
22:13
Актеры, внезапно пропавшие с экранов
Кино
10:36
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры
Кино
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
05:30
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Кино
10:32
Что готовы делать актеры, чтобы сняться в кино
Кино
03:00
Кто спас «Рабу любви»
Кино
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение