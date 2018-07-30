В Самарском цирке состоялась премьера программы «Звезды манежа»

На протяжении трех часов самарцы наблюдали за тем, что происходит на арене. Юных зрителей больше всего порадовала встреча с любимым персонажем восточных сказок «Маленьким Муком» в исполнении клоуна Игната Старичихина.

Также самарских зрителей покорила воздушная гимнастка на корд-де-волане «Вьюга» Евгения Полусалова.

Бурных оваций удостоились силовые жонглеры, исполнители уникального номера «Призрачный гонщик», призеры шоу «Минута славы» на Первом канале — супруги Денис и Наталья Левины . Вместе с родителями выступал и их 15-летний сын Кирилл. На манеже Денис поднимал гири зубами (стоя при этом на руках), а общий вес гирь доходит до 96 килограммов.

Особое внимание зрителей заслужил знаменитые джигиты конного аттакциона «Кубанские казаки» под руководством народного артиста России Юрия Мерденова. В Самарском цирке они представили публике высшее мастерство джигитовки на резвых скакунах. Этот аттракцион уже покорил Францию, Бельгию, Голландию, Америку, Колумбию и другие страны.

Им вторят не менее резвые обезьяны-джигиты на пони под руководством Натальи Якубовой . Шустрые и смышленые обезьянки выполняют различные трюки. Кроме того, обезьяны-джигиты выступают в роли клоунов, акробатов и канатоходцев.

Нельзя не отметить медведей под руководством Натальи Волковой . Косолапые Мишка и Машка забрасывали в кольца мячи, танцевали и катались на велосипеде.

Спешите увидеть яркие, зажигательные номера и невероятные трюки в Самарском цирке. Дети до трех лет могут посетить представление бесплатно при наличии свидетельства о рождении. Телефоны для справок: 8 (846) 242-11-15, 242-13-86. Подробная информация на сайте www.circus-samara.ru.