«Счастьем поделись с другим»: волгоградцев приглашают исцелить свои души

Волгоградцам предлагают временно отстраниться от ежедневной рутины и городской суеты, чтобы зарядиться энергией музыки и поделиться счастьем с окружающими. Когда? В ближайшую пятницу.

Йоги уверены, что тот, кто счастлив

На музыкальном вечере 3 августа волгоградцы смогут услышать, как гармонично звучат баян с гитарой, а заодно расслабиться под глюкофон. Гостям встречи также обещают устроить песенную медитацию, чтобы каждый смог заглянуть внутрь себя.

— Это мероприятие рассчитано на все возраста, — рассказала организатор Наталья Калинина . — Когда люди счастливы, они делятся этим счастьем с другими. На нашей встрече мы будем делиться счастьем через звук. Те, кто придёт со своими сиденьями и сладостями к чаю, сделаем скидку на вззнос. После такой практики выходишь на улицу одухотворенным, радуешься жизни и ложишься спать с легкой головой и очень чистыми мыслями.

Всех желающих ждут в йога-центре на улице Дымченко, 6А. «Песня-терапия» начнется в 19:00.