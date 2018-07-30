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«Счастьем поделись с другим»: волгоградцев приглашают исцелить свои души
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«Счастьем поделись с другим»: волгоградцев приглашают исцелить свои души 

v1.ru 46 минут назад
Фото: v1.ru
Волгоградцам предлагают временно отстраниться от ежедневной рутины и городской суеты, чтобы зарядиться энергией музыки и поделиться счастьем с окружающими. Когда? В ближайшую пятницу.
Йоги уверены, что тот, кто счастлив
На музыкальном вечере 3 августа волгоградцы смогут услышать, как гармонично звучат баян с гитарой, а заодно расслабиться под глюкофон. Гостям встречи также обещают устроить песенную медитацию, чтобы каждый смог заглянуть внутрь себя.
— Это мероприятие рассчитано на все возраста, — рассказала организатор Наталья Калинина. — Когда люди счастливы, они делятся этим счастьем с другими. На нашей встрече мы будем делиться счастьем через звук. Те, кто придёт со своими сиденьями и сладостями к чаю, сделаем скидку на вззнос. После такой практики выходишь на улицу одухотворенным, радуешься жизни и ложишься спать с легкой головой и очень чистыми мыслями.
Всех желающих ждут в йога-центре на улице Дымченко, 6А. «Песня-терапия» начнется в 19:00.
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