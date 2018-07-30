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В волгоградском парке «Нижнехопёрский» прошли учебно-тренировочные сборы
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В волгоградском парке «Нижнехопёрский» прошли учебно-тренировочные сборы 

АиФ Волгоград 47 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В природном парке «Нижнехопёрский» для юных волгоградцев прошли сборы, на которых их обучили навыкам работы в команде, основам пешего, водного и велосипедного туризма.
По данным пресс-службы облкомприроды, в сборах участвовали 24 школьника из Суровикинского и Кумылженского районов. Ребята в течение пяти дней учились правилам поведения на природе, изучали жизнь представителей флоры и фауны заповедника. Во время сборов для детей были организованы спортивные мероприятия, игры, мастер-классы, посвященные первой медпомощи, вязке узлов, выживанию в лесу, видам костров, технике фигурного вождения скоростного велосипеда, ориентированию на местности и не только.
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