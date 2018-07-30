Ведущие пиротехники мира запустят фейерверки в небо Москвы 18 и 19 августа

Восемнадцатого и 19 августа в Москве пройдет одно из самых ярких и масштабных событий лета — международный фестиваль фейерверков «Ростех» , также в рамках мероприятия организаторы планируют провести большое количество волонтерских и благотворительных акций, говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

Мероприятие состоится в Братеевском каскадном парке. Ведущие пиротехники из Австрии, Андорры, Болгарии, Италии, Великобритании, Греции, Словакии и США соберутся, чтобы удивить зрителей и побороться за звание лучшего. Мероприятие уже в четвертый раз проводится при поддержке правительства Москвы . В прошлом году за два дня шоу посмотрели более 700 тысяч зрителей.

«В очередной раз Москва станет центром притяжения лидеров мирового рынка пиротехнических показов. Десятки тысяч залпов ждут гостей фестиваля в Братеевском каскадном парке. Уверен, что мастера пиротехнического дела из разных стран и в этом (2018 году — ред.) году найдут, чем удивить искушенного московского зрителя», — сказал руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев

По его словам, Москва — один из крупнейших мегаполисов мира, один из самых населенных городов Европы, в котором естественным образом развиваются такие виды туризма как культурно-познавательный, событийный, спортивный и деловой.

«И международный фестиваль фейерверков «Ростех» стоит в одном ряду с крупнейшими мировыми фестивалями, привлекая сотни тысяч зрителей и самые сильные команды пиротехников», — отметил Гуляев.

В год добровольца в России фестиваль станет территорией добрых дел. Организаторы планируют провести большое количество волонтерских и благотворительных активностей на площадке.

Кроме того, фейерверков будет еще больше. Команды представят программы, состоящие из двух частей: визитной карточки участника — фейерверка в цветах национального флага под музыку с национальным колоритом — и произвольной программы на тему добра и волшебства.

Каждый конкурсный день зрители смогут увидеть четыре выступления, которые будут сопровождаться специально созданным для фестиваля лазерным и водно-световым шоу. За техническими тонкостями выступлений будет следить компетентное жюри международного класса.

«Международный фестиваль фейерверков — важное культурное событие. Уже четвертый год мы собираем в Москве лучших пиротехников, которые создают невероятное по красоте и сложности шоу. В этому году фестиваль станет территорией добрых дел. Гости смогут поучаствовать в благотворительных активностях, а часть выручки от продаж билетов по традиции будет направлена в благотворительные фонды-партнеры фестиваля», — пояснила помощник гендиректора по социальным проектам Госкорпорации «Ростех» Юлия Воронова

Гостей фестиваля ждет насыщенная дневная программа: спортивные развлечения, квесты и игры для всей семьи, выступление звезд российской эстрады.

На фестивале зрители смогут приобрести специальные браслеты, которые запульсируют в такт музыке и залпам фейерверков, сделав каждого гостя непосредственным участником пиротехнического и светового шоу.

Вход на фестиваль для детей до 7 лет включительно бесплатный (в сопровождении взрослых с билетами). Организатор фестиваля — компания «Пиротехнические технологии». Ознакомиться с программой и приобрести билеты можно на сайте фестиваля: pyrofest.ru. Стоимость начинается от 500 рублей.

Компания «Пиротехнические технологии» является организатором международного фестиваля фейерверков «Ростех», лидером в области организации и проведения масштабных пиротехнических показов. Компания разрабатывает концепции и проводит пиротехнические показы любого уровня сложности с использованием последних разработок в области пиротехнических технологий и фейерверочного искусства.

Госкорпорация «Ростех» — российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.