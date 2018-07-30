В Северном Тушине школьников научат приемам каратэ

В филиале «Остров героев» Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» Северного Тушина стартовал набор в объединение «Каратэ-до киокусинкай». Записаться могут дети в возрасте 12-17 лет.

— Под руководством неоднократного чемпиона Москвы, призера кубка России, педагога Василия Кыльчика подростки не только изучат искусство каратэ — занятия включают в себя целый комплекс, направленный на формирование активной, духовно и физически развитой личности. Учеников ждет аттестация на пояса, участие в тренировочных сборах и соревнованиях, — отметили в пресс-службе ДТДМ «Неоткрытые острова».

Занятия будут проводиться на бюджетной основе по вторникам и четвергам. Более подробная информация у администратора по телефону 8 (495) 495-60-56. Адрес филиала «Остров героев»: улица Героев Панфиловцев, дом 9, корпус 2.